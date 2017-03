O subdelegado do Goberno en Lugo, Ramón Carballo, cualificou de "feito illado" o acoso denunciado por unha muller no Paseo do Miño, na cidade de Lugo, o pasado domingo, cando facía deporte.

"Son feitos illados. Non se pode considerar como unha agresión sexual, houbo unha intimidación e un achegamento, incluso algún tocamento pero non chegou a máis. Axiña que a persoa agredida pon resistencia o agresor desapareceu", comentou Carballo.

No entanto, confirma que a Policía Nacional "ten algunhas pistas, mesmo se falou coa vítima e ensináronselle fotos para comprobar si era algunha desas persoas que podían ser sospeitosas pola fisionomía e descrición da vítima".

Así mesmo, o subdelegado corroborou que "en principio non hai ningunha persoa detida, pero a Policía vai seguir traballando nesa liña de investigación".

ROUBO EN COSPEITO

Por outra banda, en relación ao roubo a dous anciáns en Beixán, no municipio de Cospeito e a brutalidade con que se cometeu, ao ser atados e levar un botín en diñeiro e en xoias que podería ascender a uns 6.000 euros, Carballo sinalou que "nun principio se tentou comprobar se había algunha relación con outros roubos en vivendas como foi o caso de Sober da semana anterior ou con outros roubos similares fose da provincia".

"A Guardia Civil está a recoller toda a información dos afectados; testemuños dos afectados e doutras persoas por se viron algún vehículo ou persoas merodeando eses domicilios e unha vez tomadas mostras de pegadas tratarase de identificar os autores", puntualizou.

Preguntado sobre se os autores son de "aquí", manifestou que se "puido pensar" nesa posibilidade, aínda que matizou que "ningunha hipótese está descartada".

"Poden ser persoas tamén de aí (da zona) porque, segundo a información que manexa a Guardia Civil, os autores do roubo debían de coñecer ben ás persoas e o domicilio porque a forma de entrada é que coñecían ás persoas ou o domicilio. Iso tamén podería ser como consecuencia dun seguimento dos días anteriores. Ningunha hipótese está pechada", concluíu.