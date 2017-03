(AM) Inditex eleva as súas vendas un 20% en España no últimos tres anos e un 6,2% en 2016

Inditex elevou as súas vendas un 20% no tres últimos anos en España e un 6,2% en 2016, exercicio no que creou un total de 2.480 empregos neste mercado, segundo anunciou este mércores o presidente do grupo, Pablo Isla, quen resaltou que a compañía segue "moi activa" neste mercado.

Pablo Illa (Inditex) | Fonte: Europa Press

"Non temos sensación de tocar teito no mercado español", afirmou Isla na rolda de prensa celebrada con motivo da presentación de resultados do grupo, que por primeira vez superou os 3.000 millóns de euros de beneficio, un 10% máis.

Isla cualificou de "saudable" o crecemento das vendas en España, tras crecer un 8% en 2015 e un 5% en 2014, á vez que resaltou que o grupo mantivo estable a superficie de venda nos últimos anos, mantendo a súa estratexia de abrir tendas emblemáticas ou 'flagship' nas mellores localizacións co peche de puntos de venda máis pequenos.

"Estamos moi satisfeitos coa evolución das vendas en España", afirmou Isla, quen destacou que España, que representa o 17% do total das vendas do grupo, segue sendo o "principal" mercado do grupo. "Estamos moi activos en aperturas e reformas", sinalou o primeiro executivo de Inditex, quen afirmou que Zara abrirá o próximo 7 de abril o seu establecemento de Castelá, o máis grande do mundo con máis de 6.000 metros cadrados.

O grupo xerou máis de 9.596 postos de traballo no mundo en 2016, un de cada catro en España, onde conta cun total de 1.797 tendas, 29 menos que un ano antes. A peche do pasado ano, o persoal total do grupo situábase en 162.450 persoas.

ACHEGA O 2% DO TOTAL DO IMPOSTO DE SOCIEDADES EN ESPAÑA

Así mesmo, o presidente de Inditex afirmou que é "algo insólito" que unha empresa como Inditex represente o 2% do total recadado en España polo Imposto de Sociedades, un feito que, ao seu xuízo, ten que ver moito co 'efecto sede'. Segundo sinalou Isla, España é o 50% da contribución tributaria total da compañía.

No relativo á contribución fiscal da compañía, se se suman os impostos directos soportados por Inditex e os impostos indirectos recadados, a contribución total do grupo superou os 5.600 millóns de euros no ano 2016 en todo o mundo.

Durante o exercicio 2016 as sociedades do grupo desembolsaron 2.515 millóns de euros en impostos directos a nivel global.

En España, a contribución total de Inditex alcanzou os 1.616 millóns de euros no ano 2016, sumando impostos directos e impostos indirectos recadados. A taxa efectiva do imposto de sociedades foi do 24,7%, practicamente similar á nominal do ano.

Durante o últimos cinco anos, a taxa efectiva media en España superou o 26,38% cunha achega total de máis de 2.000 millóns de euros, cantidade que supón máis do 2% do total recadado polo Estado por este concepto no conxunto da economía española.

INVESTIMENTOS DE 1.500 MILLÓNS EN 2017

Durante a rolda de prensa, Illa destacou que 2017 será, do mesmo xeito que 2016, un ano de "forte" creación de emprego e "forte" investimento, cuns 1.500 millóns de euros enfocados no seu crecemento sustentable, tanto en avances tecnolóxicos como na ampliación do número de tendas ecoeficientes e a modernización loxística.

Ao longo deste ano, a compañía galega seguirá coa súa expansión internacional coa apertura de novas tendas físicas en mercados como China, Rusia ou México, sen descartar o seu crecemento en Estados Unidos e Reino Unido, a pesar da vitoria de Donald Trump e o 'Brexit', respectivamente.

Isla tamén se referiu a as vendas en liña, cuxo crecemento foi "relevante". "É polo menos igual de rendible que a nosa actividade normal", afirmou o presidente de Inditex, que precisou que a partir deste ano as vendas en liña serán contabilizadas polas filiais de cada país.

A plataforma en liña do grupo seguirá igualmente coa súa expansión, estando prevista nas próximas semanas a chegada da tenda en liña de Zara a Tailandia e Vietnam e na segunda parte do exercicio prevese o seu lanzamento en India.