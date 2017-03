En Marea e Marea de Vigo piden manter o fin sanitario do anexo 1 do Xeral e usar un terreo abandonado no seu lugar

En Marea e a Marea de Vigo volveron a reivindicar que o anexo 1 do antigo Hospital Xeral, do mesmo xeito que o anexo 2, manteña o uso sanitario tras o proceso de conversión do edificio na Cidade da Xustiza de Vigo, e propuxeron que, no seu lugar, utilícense uns terreos abandonados que hai nas proximidades.

En Marea e Marea Vigo | Fonte: Europa Press

En declaracións aos medios diante da entrada de urxencias do antigo hospital, a vicepresidenta do Parlamento galego e deputada de En Marea, Eva Solla, defendeu o uso sanitario do anexo 1 --ao cal lamentou que non lles permitiron acceder--, porque "é importante para os cidadáns".

Nesta liña, censurou que non saben que se vai a facer nestas instalacións, motivo polo que preguntarán no Parlamento de Galicia que vai pasar co anexo 1, onde está o equipamento sanitario que estaba neste lugar e por que a Xunta "incumpre co que estaba proxectado de inicio".

Pola súa banda, o portavoz da Marea de Vigo, Rubén Pérez, lembrou que había acordo na cidade e entre os profesionais da sanidade sobre a necesidade de manter os dous anexos con usos sanitarios, e subliñou que aínda se está "a tempo" de cambiar o proxecto arquitectónico.

Así as cousas, remarcou que na contorna do Xeral "hai uns terreos que poden evitar o uso do segundo anexo" para a Cidade da Xustiza. "Sorprende que uns terreos en estado de abandono van seguir así" mentres se renova o edificio lindeiro, apuntou, antes de insistir en que aínda se pode "facer un esforzo para salvar os dous anexos".

Neste marco, En Marea e a Marea de Vigo remarcaron que seguirán reivindicando que se manteñan os usos sanitarios dos dous anexos, así como que se lles permita entrar no acceso 1, e avanzaron que pedirán unha reunión co arquitecto para defender esta petición "lexítima que non pode caer en saco roto".

RESPALDO VECIÑAL

Durante a visita tamén estiveron presentes membros da Asociación de Veciños de San Roque. O seu presidente, Manuel Sá, puxo en relevo que queren "salvar o anexo 1 porque hai alternativas: Hai uns terreos en estado de abandono".

"Cremos que o investimento sería máis rendible que tombar o anexo un", defendeu, antes de indicar que, no seu día, os veciños trasladaron as súas propostas ao alcalde, Abel Caballero, e ao vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, pero "a día de hoxe non hai contestación".

Neste sentido, tras advertir do risco de incendio destas parcelas, indicou que os terreos están en concurso de acredores, e o seu valor é de entre 600.000 e un millón de euros, o que entenden que "non é tan elevado como para que non se poñan de acordo --as administracións-- e deixen o anexo 1 para sanidade pública".