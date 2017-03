Unha serra atopada na vivenda do presunto asasino da peregrina deu positivo en presenza de sangue

A segunda quenda de interrogatorios desta terceira xornada do xuízo polo asasinado da peregrina Denise Pikka en León comezou co testemuño, vía conferencia, cun de axentes da Policía Científica que participa no rexistro da vivenda do presunto asasino, Miguel Ángel Muñoz Blas, quen asegura que unha primeira análise química dunha serra recollida no seu domicilio deu un resultado positivo en canto a presencia de sangue.

Con todo, o axente asegurou que non se detectou presenza de sangue en ningún outro instrumento da vivenda, nin tampouco no raspado da parede que se realizou.

O axente tamén estivo presente no momento do levantamento do cadáver, que asegurou que se atopaba en "avanzado estado de descomposición e semienterrado" e que para alguén que non estea habituado a ese tipo de escenarios "podería pensar que se trataba dun animal do campo".

Así mesmo, o axente asegurou que o cadáver estaba espido e que non foi ata o momento de practicar a autopsia cando se apreciou que o corpo carecía de ambas as mans.