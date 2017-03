Inditex manterá os seus plans de expansión en EE.UU. e Reino Unido a pesar de Trump e o 'Brexit'

Inditex manterá os seus plans de crecemento en Estados Unidos e Reino Unido a pesar da vitoria de Donald Trump e a saída do Reino Unido da Unión Europea, xa que a compañía realiza os seus investimentos cunha perspectiva a medio e longo prazo, sen que este suxeita aos "avatares" de cada momento.

Pablo Illa | Fonte: Europa Press

"Os avatares dos países non nos afectan", afirmou o presidente do grupo galego, Pablo Isla, na rolda de prensa celebrada para presentar os resultados da compañía, que superou por primeira vez os 3.000 millóns de euros de beneficio en 2016.

Isla sinalou que tanto Estados Unidos, cunhas 80 tendas, como Reino Unido, con preto de 115 puntos de venda, son mercados "relevantes" para a compañía cun elevado potencial de crecemento, o mesmo que México en Latinoamérica. En concreto, o xigante galego planea este ano aperturas "relevantes" en centros comerciais dos Anxeles e San Francisco.

"Os nosos plans de crecemento e expansión son os mesmos" , resaltou o presidente de Inditex, que destacou, doutra banda, que 2017 será, do mesmo xeito que 2016, un ano de "forte" creación de emprego e "forte" investimento, cuns 1.500 millóns de euros enfocados no seu crecemento sustentable, tanto en avances tecnolóxicos como na ampliación do número de tendas ecoeficientes e a modernización loxística.

Ao longo deste ano, a compañía galega seguirá coa súa expansión internacional coa apertura de novas tendas físicas en mercados como China ou Rusia.

Isla tamén se referiu a as vendas en liña, cuxo crecemento foi "relevante". "É polo menos igual de rendible que a nosa actividade normal", afirmou o presidente de Inditex, que precisou que a partir deste ano as vendas en liña serán contabilizadas polas filiais de cada país.

A plataforma en liña do grupo seguirá igualmente coa súa expansión, estando prevista nas próximas semanas a chegada da tenda en liña de Zara a Tailandia e Vietnam e na segunda parte do exercicio prevese o seu lanzamento en India.