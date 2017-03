Interceptan en Vigo a un home perseguido pola responsable dunha tenda tras furtar pezas valoradas en 200 euros

Axentes da Policía Local de Vigo instruíron dilixencias xudiciais por un delito leve de furto a un home de 32 anos, natural de Vigo e veciño de Pontevedra, que supostamente subtraeu dunha tenda varias pezas deportivas valoradas nun total de 200 euros.

Segundo informou a Policía Local, os feitos ocorreron sobre as 18,30 horas deste martes, cando unha patrulla que circulaba pola rúa Padre Don Rúa observou a un home que corría con varias pezas de vestir na man, mentres lle perseguía unha muller.

Ao decatarse da presenza policial, o home tirou a roupa ao chan e seguiu camiñando ata que foi interceptado polos axentes. Cando chegou a muller ata o lugar, indicou que é a responsable dunha tenda próxima dedicada á venda de pezas deportivas.

Segundo manifestou, nun momento determinado, viu ao home saír do establecemento cunhas pezas que non había pago, polo que saíu tras el. O valor do subtraído rolda os 200 euros, polo que se lle instruíron dilixencias xudiciais ao individuo por un delito de furto.