Armadores estiman que o Brexit afecta a 1.800 mariñeiros galegos e piden que se fagan valer dereitos adquiridos

A Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) advertiu este mércores de que o 'Brexit' afectará a 1.800 mariñeiros, tripulantes duns 140 buques de capital galego e diferentes bandeiras e que faenan en augas de Gran Sol e de Malvinas.

Xornada sobre o Brexit en Vigo. | Fonte: Europa Press

Así o explicou o responsable de ARVI, Javier Touza, durante a súa intervención nunha xornada celebrada no Círculo de Empresarios de Galicia achega do impacto do 'Brexit' na economía e as empresas galegas, e recalcou que os armadores deben "facer valer os dereitos adquiridos" tanto en materia de pesqueiras como en cuestión laboral.

Touza subliñou que a saída do Reino Unido da UE expón numerosas incertezas á frota galega, porque a Política Pesqueira Común "quedaría fóra" dun eventual tratado entre os gobernos británico e europeo. "Será imprescindible a firma dun acordo pesqueiro entre UE e Reino Unido", apostilou.

Nese marco, incidiu na necesidade de defender os intereses pesqueiros galegos, dado que Galicia é a primeira zona "altamente dependente da pesca" en todo o ámbito comunitario, e sinalou que os armadores deben "buscar recoñecementos en base ás súas lexítimas expectativas" tras realizar importantes investimentos en empresas mixtas.

Así mesmo, con respecto ás cotas, Touza destacou a "oportunidade" de negociar novos acordos, actualizar o principio de estabilidade relativa e "flexibilizar" os criterios de cesión de cotas. En todo caso, reclamou que os TACs fíxense segundo "criterios ecosistémicos, e non políticos".

ÁMBITO LABORAL

No ámbito laboral, o responsable de ARVI advertiu de que o cambio de escenario pode afectar a uns 800 mariñeiros que faenan en Gran Sol, e a un milleiro que o fan nos buques conxeladores que operan en Malvinas.

No caso de Malvinas, subliñou a importancia das importacións procedentes das súas augas (ao redor duns 200 millóns de euros), e avogou por un anexo específico sobre os territorios británicos de ultramar no tratado que se asine entre Reino Unido e a UE. "Ou senón, poderíase asinar directamente un acordo de pesca entre a UE e as Malvinas. O problema son as presións políticas, e os conflitos de soberanía", incidiu.

Javier Touza recalcou que "Galicia e a pesca galega se a xogan nestas negociacións", e puntualizou que o mercado pesqueiro galego "é o gran mercado da pesca na UE, e non é sustituible por parte das autoridades do Reino Unido".

CONSECUENCIAS PARA As EMPRESAS

Na xornada deste mércores, interveu tamén, entre outros relatores, o socio responsable de Estratexia Internacional e 'Brexit' da consultora KPMG, Antonio Hernández, quen explicou as consecuencias desta medida nas empresas.

En xeral, segundo o estudo que deu a coñecer, as principais preocupacións das empresas galegas son os impactos financeiros e fiscais do 'Brexit'. No caso do sector agroalimentario, a área máis afectada é a cadea de subministración.

Reino Unido é o cuarto cliente de Galicia, e supón o 8 por cento das súas exportacións (creceron só en 2016 un 42 por cento), sobre todo en automoción e bens de equipo, mentres que a pesca representa un 4 por cento das exportacións. Ademais, o país británico é o segundo destino de investimento empresarial galega no exterior.

Hernández aseverou que as consecuencias do 'Brexit' na Política Pesqueira Común "son incertas", xa que afectará o sistema de cotas, ás frotas con buques de diferentes bandeiras, ás augas territoriais, etc. Ademais, existe "o interrogante sobre que prioridade vaise a dar á pesca nas negociacións".