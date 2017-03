O deputado do PSdeG no Parlamento galego Juan Manuel Díaz Villoslada cualificou de "negativo" para a cidade da Coruña que a conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, anunciase a súa decisión de optar á presidencia do PP local coruñés.

A preguntas dos xornalistas, nun acto en Oleiros (A Coruña), sobre a situación da Residencia de Maiores desta localidade, manifestou que este anuncio é "rechamante e negativo" para a cidade herculina.

Respecto diso, lembrou que, como membro do consello de administración do Porto da Coruña, "asumiu as posicións de privatización de La Solana e o hotel Finisterre", dixo sobre unha poxa que se paralizou durante seis meses á espera das reunións entre o Consistorio e Portos do Estado.

Por outra banda, engadiu que non é tampouco "unha boa noticia para os servizos públicos", lembrando a etapa de Mato á fronte da Consellería de Traballo e Benestar Social.

Respecto diso, manifestou que, durante o seu mandato, "a calidade" dos centros dependentes deste departamento autonómico "baixou. "Con falta de diálogo e transparencia", expuxo tamén.