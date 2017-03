O director de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez, urxe ao Concello de Santiago a que "afronte a súa responsabilidade" e comprométase a achegar "o que lle corresponda no financiamento" da futura estación depuradora de augas residuais (EDAR) do Souto, co fin de que a súa tramitación sexa "áxil" para que se poidan iniciar as obras canto antes.

O director de Augas de Galicia en comisión. | Fonte: Europa Press

En resposta a unha pregunta do PSdeG sobre esta infraestrutura na comisión de Ordenación Territorial, Roberto Rodríguez sinala que a empresa pública estatal Acuaes achega o 60 por cento do investimento -con fondos europeos--, Augas de Galicia destinará o 20 por cento, pero lamenta que o Concello de Santiago "aínda non ten dado ese paso" para comprometer o outro 20 por cento.

E é que chama a "ser áxiles" na tramitación do convenio para afrontar a licitación e execución, xa que só o período de obra estímase en 36 meses de duración. Ademais, sinala que o custo das actuacións é de 68 millóns de euros no anteproxecto, aínda pendente de aprobación definitiva.

Precisamente, o tres administracións reuníronse o pasado mes de febreiro para avanzar nos trámites para comezar coas obras da depuradora, onde a a directora do organismo estatal Acuaes, Arancha Vallejo, estimou que a súa posta en marcha non se producirá ata 2022 ou 2023, período no que, ademais, vence a subvención dos fondos europeos con cargo aos cales se pagará a maior parte desta infraestrutura.

Por iso, o responsable de Augas de Galicia subliñou que para que esta EDAR "sexa unha realidade canto antes" é "imprescindible" a colaboración entre o tres administracións implicadas: estatal, autonómica e municipal. Segundo asegura, "acurtar" os tempos é "a día de hoxe é un problema financeiro", do que culpa ao Concello.

Na súa toma da palabra, o portavoz parlamentario socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, criticou a decisión do goberno municipal do PP en Santiago de cambiar o emprazamento da depuradora ao Souto, que supuxo un "sobrecusto" e un atraso nos prazos. Ademais, fixo un chamamento a "desbloquear" esta situación entre o tres administracións para pór en marcha a obra.

PROBLEMAS NA DEPURADORA DE RIBEIRA

Por outra banda, o responsable de Augas de Galicia tamén se referiu a a nova depuradora en probas de Ribeira para sinalar que "se avanzou na mellora" dos problemas existentes, aínda que "é certo que non desapareceron completamente".

O deputado de En Marea Marcos Cal denunciou que desde o pasado mes de agosto uns 3.000 veciños da zona padecen cheiros, verteduras incontroladas, así como de saúde pública e contaminación, ante o cal hai unha "falta de resposta" por parte da Xunta.

Sobre este extremo, Cal lembrou que no pleno do Parlamento a conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, "dicía que o problema estaba a liquidar", o cal provocou indignación dos veciños que se atopaban presentes, e logo "cambiou de argumento responsabilizando aos técnicos".

O director de Augas de Galicia informou de que "se detectaron problemas de cheiros" por "verteduras industriais á rede sen un tratamento previo", xunto a "unha serie de incidencias propias da posta en marcha".

Así, Roberto Rodríguez sostén que "non se está escatimando ningún esforzo" na solución do problema, pois se localizaron os focos de verteduras incontroladas que provocaban os cheiros, mentres "xa se adoptaron" medidas propostas polos técnicos.

Ademais, o alto cargo da Xunta explicou que en setembro deste ano termina o período de probas da EDAR de Ribeira, o cal "se prorrogará" se é necesario. Por iso, reitera que o Goberno galego "non recepcionará a infraestrutura" ata que se comprobe o seu corrector funcionamento.

Tamén deixou claro que "se escoitou aos veciños", mentres que o próximo mes de abril está prevista unha nova reunión para trasladarlles os avances que se realicen.

"INFORMACIÓN PRIVILEXIADA" NO PLAN HURBE

Noutra orde de cousas, nesta comisión o deputado socialista Abel Losada criticou os criterios establecidos pola Xunta no Plan Hurbe -de equipamentos e urbanización de rúas en municipios-- para outorgar axudas "exclusivamente" en orde de chegada, o que "favorece enormemente o tráfico de información privilexiada".

A continuación, Losada censurou que tan só "nove días despois" de publicarse a orde de axudas no Diario Oficial de Galicia (DOG) acabáronse os fondos, o cal lastra as oportunidades de concellos con menores recursos. Por iso, avoga por seguir "algún tipo de criterio para que sexa máis democrático".

En resposta, a directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Encarnación Rivas, defendeu que o criterio de orde de chegada é o "máis imparcial", que non é "estraño"empregar, aínda que recoñece que "pode haber casos singulares". Con todo, expuxo que os concellos que se benefician destas axudas son de todas a xeografía galega e están gobernados por diferentes partidos.