O alcalde de Vigo e presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), Abel Caballero, confirmou este mércores que non acompañará ao exsecretario xeral do PSOE Pedro Sánchez na súa visita aos municipios de Pontecaldelas (Pontevedra) e Ourense.

Abel Caballero | Fonte: Europa Press

"Non vou estar con el porque non vén a Vigo. Non teño coñecemento, non se dirixiu a min, non me chamou", explicou o rexedor, quen precisou que se Sánchez chámalle atenderalle "encantado, como é natural" e conversaría con el "como con calquera militante e calquera cidadán".

"Como non vou charlar co anterior secretario xeral e candidato -que avalei- do PSOE á Presidencia do Goberno de España? Absolutamente si", afirmou Caballero, quen engadiu non obstante que, "neste momento", a "mellor persoa" para dirixir o partido é Susana Díaz.

Por outra banda, e a preguntas dos medios, admitiu que este martes, con motivo da visita a Vigo do presidente de Asturias, Javier Fernández, para asistir a un acto da RESOE, puido falar con el (que tamén preside a xestora federal do PSOE) "da posición política do partido".

Con todo, Caballero non quixo desvelar o contido desa conversación, nin aclarar se abordou con Fernández a situación da xestora do PSdeG, cuxo mandato expirou a pasada semana.