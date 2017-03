León Benavente, Corizonas e Novedades Carminha, principais reclamos do Pulpop 2017

Este mércores presentouse a programación completa do Pulpop Festival 2017 no Salón de Plenos do Concello de Roquetas de Mar (Almería), coa participación de responsables políticos e culturais. As galegos Novedades Carminha acudirán á cita.

PULPOP | Fonte: Europa Press

A Praza de Touros da localidade acollerá os días 7 e 8 de xullo un total de nove actuacións en directo, máis a final do concurso de grupos emerxentes prevista para o venres 7 de Julio.

Corizonas, Galaxina, León Benavente, Novedades Carminha, The Spitfires, Airbag, Sonograma (Gañadores do concurso de bandas da décimo segunda edición do Pulpop Festival), Copa Turbo e We are not Dj's serán os principais reclamos desta edición.

Polo seu carácter gratuíto, Pulpop reúne cada ano a persoas de distintos lugares de España. Toda a información está en www.pulpop.es.