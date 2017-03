Un grupo formado por varias decenas de docentes e delegados sindicais da CIG-Ensino concentrouse este mércores ante a sede da Consellería de Educación en Santiago para esixir a convocatoria "inmediata" das oposicións de profesorado.

CIG-Ensino | Fonte: Europa Press

A protesta contou, ademais, co apoio de representantes doutras entidades, como o presidente da Mesa Pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, e de varios deputados do parlamento galego como Montse Prado do BNG ou Luca Chao e Ánxeles Cuña, por parte de En Marea.

A comitiva concentrouse en San Caetano cunha pancarta na que se lía 'Non á paralización das oposicións', onde varios dos manifestantes portaban tamén varios carteis que formaban a consigna 'Oposicións xa! que non xoguen con nós'.

En declaracións aos medios, o secretario nacional da CIG-Ensino, Anxo Louzao, criticou que dende o Goberno central se utilice a convocatoria pública de emprego como "unha arma para negociar os orzamentos".

"Un atropelo para as preto de 20.000 persoas que están a preparar as oposicións", advertiu, a quen se deixa nunha situación de "incerteza e inseguridade" coa paralización da convocatoria desde o Ministerio de Hacienda e a propia Consellería de Educación.

Louzao insistiu que esta situación se produce "por unha motivación política", dado que "hai sustento legal" para sacar adiante a convocatoria, do mesmo xeito que se fixo noutras comunidades como País Vasco.

Por iso, criticou que "se xogue coas persoas", e que a Xunta se sume a esta "actitude indecente e perversa" actuando como "subordinado" do Goberno central.

Neste sentido, advertiu de que non convocar a OPE suporía "precarizar aínda máis" o sistema educativo e non só no que se refire á estabilización do profesorado, onde se verían as "consecuencias máis inmediatas e directas", senón "para a calidade do ensino", ao reducirse os cadros de persoal.

Por iso, esixiu que non utilicen aos opositores "como moeda de cambio" e que se deixe de usar o seu futuro profesional "como arma política". "Non o imos a permitir", insistiu.