O cantautor Rafa Caballero leva a súa xira Trafalgar 2017 a Vigo o próximo 13 de maio

O cantante e compositor xerezano Rafa Caballero anunciou as primeiras datas da súa xira Trafalgar 2017, pola que visitará Segovia, Sevilla, Huelva, Barcelona, Madrid, Lyon (Francia) e, o próximo 13 de maio, a cidade de Vigo, onde dará o seu concerto na sala La Pecera.

Neste tour, que se prolongará ata finais de ano, Caballero presentará en distintas cidades o seu primeiro disco en solitario, un novo proxecto en acústico no que combina o jazz, o blues, o swing, o tango e os boleros entre a súa voz e o piano do francés Pierrick Reglioni.

Para os concertos, o cantautor fai "unha revisión inédita" dos seus temas, nos que contou con colaboracións doutros artistas. Así, ademais de Pierrick Reglioni, participaron tamén Iria Armesto e David Pardo; Rayco Gil ás percusións; Alberto Román ao baixo; e Alfredo Martín á batería.

Actualmente, Caballero atópase inmerso na gravación do seu novo tema 'Fillos do sur', que compuxo pensando en escritores, creadores e artistas andaluces como García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Bécquer e Góngora. A canción será unha extensión do disco Trafalgar e chegará acompañada dun videoclip que conta coa cantaora LA Chocolata.