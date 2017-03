O primeiro galardón 'Begoña Caamaño' premiará á mellor iniciativa cultural pola igualdade de xénero

A Deputación da Coruña renderá homenaxe á memoria da escritora e xornalista Begoña Caamaño e do músico Fran Pérez 'Narf' co impulso ao primeiro premio á mellor iniciativa cultural pola igualdade de xénero e cambiando o nome do seu certame de bandas emerxentes na súa IX edición.

Así o trasladou en rolda de prensa a vicepresidenta da institución, Goretti Sanmartín, quen destacou que se busca preservar a "memoria" e o compromiso vital emprendido por ambas as figuras ao longo da súa traxectoria.

No primeiro caso, premiarase a unha persoa, entidade, colectivo ou proposta artística comprometida coa igualdade de xénero desde o ámbito da cultura, na liña da traxectoria de "unha activista feminista" e "defensora dos dereitos das mulleres" como foi Caamaño.

O premio consta dun montante de 6.500 euros para iniciativas e traballos desenvolvidos ao longo de 2016, e estará aberto ata o próximo 30 de agosto.

Doutra banda, o certame musical estará aberto a grupos emerxentes ou solistas "de todos os estilos musicais", e o cinco finalistas actuarán nunha gala final que se celebrará na sala Malatesta de Compostela, un escenario "emblemático" das actuacións de Narf.

Os traballos poderanse presentar ata o 15 de xullo, e os premios ascenderán a 3.000 euros para o primeiro posto, 2.000 para o segundo, 1.500 para o terceiro e dous máis de 1.000 euros para o cuarto e quinto.

"DAR VOZ"

A cantante Uxía, presente no acto, destacou que ambos os galardóns representan fielmente o "compromiso" destes dous activistas da cultura, "comprometidos co seu tempo e realidade", tanto á hora de crear "unha nova sonoridade" e "estilo propio" como para "dar voz" ás mulleres "silenciadas" nunha "sociedade patriarcal".

Sobre todo, destacou o caso de Narf, con quen compartiu parte da súa traxectoria musical, como un artista "comprometido cos mozos" a quen animaba a "tomarse en serio o seu oficio" e "levantar pontes" cara a outras culturas.

Así mesmo, a irmá de Begoña Caamaño, Bea, destacou que o premio "recolle a esencia do que sempre foi, fixo e quixo", agradecendo o esforzo para que "a súa figura non se perda".