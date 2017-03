A DXT e a Xunta repartirán mil chalecos reflectores entre peóns de vías interurbanas

A Dirección Xeral de Tráfico (DXT) e a Xunta de Galicia repartirán a próxima semana, a través das agrupacións de Tráfico da Garda Civil e de charlas nos concellos, un milleiro de chalecos reflectores entre peóns de vías interubanas.

A Dgt E A Xunta Inician Unha Nova Repartición De Chalecos Para Previr Atropelos | Fonte: Europa Press

Esta iniciativa forma parte da terceira campaña que organizan ambas as institucións para reducir as cifras de sinistralidade.

Segundo datos achegados polo delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, no que vai de ano faleceron nas estradas galegas catro peóns. No mesmo período de 2016, esta cifra elevouse a cinco mortos, mentres o exercicio pechouse con 18.

Na presentación desta campaña, o delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, volveu a apelar ao uso do chaleco, especialmente entre os peóns "de idade elevada e con condicións físicas mermadas". Tamén pediu "concienciación" tanto por parte de peóns como de condutores.

Pola súa banda, a conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, cualificou estas pezas de "chalecos salvavidas", polo que insistiu no seu uso. Ademais, aproveitou para lembrar outras iniciativas postas en marcha pola Xunta como o reforzo do firme das estradas ou campañas entre os máis novos.

"RECOMENDABLE" TODO O DÍA

En canto ao uso do chaleco, o xefe do sector de Tráfico da Garda Civil en Galicia, o tenente coronel Francisco Javier Molano, lembrou que é obrigatorio o seu uso "en horario nocturno e en condicións climatolóxicas adversas", pero "recomendable todo o día".

Respecto diso, precisou que Galicia presenta unha porcentaxe superior de peóns falecidos, un 17 por cento fronte ao 12 por cento a nivel estatal, unha cuestión que vinculou cos desprazamentos no rural e co número de quilómetros de estrada.

Mentres, a coordinadora da DXT en Galicia, Vitoria Gómez Dobarro, pediu reducir a velocidade en zonas de travesías. Tamén incidiu en que os estudos de accidentalidade indican que "en caso de atropelo, a 80 quilómetros por hora falece o 95 por cento e a 50 quilómetros por hora, o 50 por cento".