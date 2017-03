AMP.- Feijóo avanza 12 millóns para formación no naval e o impulso a un plan de captación de investimentos

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzou que o seu Goberno aprobará na súa reunión semanal deste xoves un plan de formación específica cun investimento de 12 millóns de euros para impulsar a formación no sector naval, "nos estaleiros da industria 4.0". Como "obxectivo" situou tamén o impulso dun plan de captación de investimentos.

O presidente da Xunta nunha xornada en Santiago. | Fonte: Europa Press

Este investimento destinarase a axudar a que os traballadores da industria naval --en activo ou desempregados-- poidan especializarse ante as novas demandas do mercado do sector. E é que Feijóo resaltou o papel crave da formación para adaptar a oferta aos perfís que demanda o mercado. "E este ano xa contamos con máis de 1.000 cursos para 15.500 desempregados", resumiu.

No marco da xornada '100 consellos para o 2017. III Encontro para Directivos Líderes', o presidente galego subliñou o cambio de escenario coa "recuperación" económica tanto en Galicia como en España e as previsións de manter un crecemento "sostido", pero advertiu que "non basta", que é "clave" captar novos investimentos.

Feijóo, quen remarcou que el non está para "dar consellos" a empresarios, aínda que rememorou que el dirixiu "unha gran empresa pública" como Correos, senón para "escoitar", aludiu á estabilidade institucional, ao emprendemento, á innovación (coa aposta pola industria 4.0) e á internacionalización como "factores crave" para o desenvolvemento económico.

No acto, reiterou a intención da Xunta de aprobar unha lei de fomento da implantación empresarial que permitirá "simplificar e axilizar os trámites administrativos" para a instalación de proxectos industriais no territorio galego. "Galicia ten que ser unha terra de oportunidades", expuxo.

Tamén insistiu en incluír axudas e beneficios fiscais --fixo especial fincapé na rebaixa de impostos realizada no rural--. "E tamén temos que seguir poñendo a disposición solo industrial máis barato", engadiu, en alusión ás bonificacións do solo industrial de entre o 30 e o 50 por cento, que xa se aplicaron e a ferramentas como o dereito de superficie.

SER COMPETITIVOS: "PRODUCIR MÁIS E MELLOR"

A clave, ao seu xuízo, reside en "competir", pero non "con salarios máis baixos". "Hai que producir máis e mellor, se é posible con salarios máis altos". O contrario, reducir salarios e empeorar as condicións laborais, conduciría ao empobrecemento e á "redución do consumo interno", constatou Feijóo.

Esta mensaxe trasladouno ante numerosos empresarios, nun acto no que tamén reivindicou a importancia das "exportacións" e da Formación Profesional.

O arranque da xornada protagonizouno a intervención do presidente de Coren, Manuel Gómez-Franqueira, quen fixo un repaso pola evolución da compañía que fundou o seu pai en 1959.

"AMBICIÓN"

Feijóo referiuse a algún dos consellos que deixou o presidente de Coren e, tras salientar as "grandes capacidades instaladas" en Galicia, fixo un chamamento aos emprendedores a non perder "nunca" a iniciativa e competir "con ambición".

"Nunca perdades a iniciativa de emprender, de innovar e de explorar novos produtos de venda. E nunca perdades a ambición, porque a ambición deste pobo está demostrada no noso ADN", sentenciou o xefe do Executivo.

"SENTIDIÑO, TRABALLAR E DURMIR OITO HORAS"

Pola súa banda, Gómez-Franqueira repasou os cambios rexistrados en Coren ao longo da súa historia (en 1990 o 80 por cento da facturación proviña da venda de ovo), cos pasos dados mediante a orientación a un novo mercado, a diversificación e o reto de gañar dimensión para poder competir nunha nova contorna.

O presidente de Coren tamén deixou sobre a mesa algúns consellos, como a "honestidade" e a "humildade", pero situou como claves actuar "con sentido común". "Sentidiño, traballar e durmir oito horas", resumiu, nunha intervención que acompañou dun documento de apoio e un vídeo.

En ton xocoso, deu por finalizada unha intervención extensa cunha alusión aos produtos Coren e a unha muller que, nunha imaxe do apoio visual co que acompañou o seu discurso, distribuíaos. "De tempo como vou? Paseime xa... Mira a moza o simpática que está e como distribúe os produtos Coren, eh. Como locen os produtos Coren", concluíu, resaltando o papel dos produtos da súa compañía "no mundo".

Con Alfonso Rueda ao cargo da clausura, ademais de Gómez-Franqueira participaron na xornada, entre outros, o presidente de Delta Vigo, Francisco Puga; o presidente do Grupo Nortempo, Bartolomeu Pidal; a presidenta de Sogal, Xochitl Lagarda; e a directora de Orona Galicia, Ángeles Ríos.