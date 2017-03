O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, subliñou que "a folla de ruta" da Xunta é "convocar oposicións", aínda que sempre coa premisa da "seguridade xurídica". En todo caso, sinalou, tras "desconvocar" Asturias, que a "vontade" de Galicia é que haxa oferta pública de emprego (OPE) e aínda "queda marxe" para a decisión: ata mediados de abril.

En declaracións aos medios, o titular da carteira educativa da Xunta lembrou que Asturias "acaba de dicir que non hai seguridade xurídica, polo que desconvoca" a oferta de emprego público na área educativa. Engadiu que hai outro factor para a decisión tomada nesta comunidade: que ao ser unha autonomía "pequena" podería "sufrir unha avalancha de opositores de fóra".

"Obviamente, esa situación en Galicia non existe, xa que o idioma propio en certa medida favorece que non haxa este tipo de avalanchas", reflexionou, antes de insistir que, en todo caso, o obxectivo da Xunta é "facer oposicións con seguridade xurídica". "E cónstanos que no ámbito estatal trabállase nesta liña", apostilou.

O conselleiro reafirmouse en que "ata mediados de abril aproximadamente" hai "tempo para tomar unha decisión en función de como evolucione a cuestión xurídica". "Queda marxe temporal para tomar a decisión definitiva en función de dúas premisas: a vontade de Galicia de facer oposicións e a seguridade xurídica para evitar prexuízos aos opositores", resolveu.

FOLLA DE RUTA "CLARA"

Na mesma xornada na que un grupo de docentes e delegados sindicais de CIG-Ensino concentrouse ante a sede da Consellería para esixir a convocatoria inmediata da OPE, Román Rodríguez reiterou que "a folla de ruta" da Xunta está "clara" e é "transparente".

"Esperamos que onde ten que resolverse a outra pata, o faga. Unha vez que teñamos a certeza de que a posta en marcha destes exames non suporán unha problemática, farémolo", resolveu.