O embaixador de Reino Unido en España, Simon Manley, sinalou que o Brexit non terá efectos para os galegos e o resto de españois residentes neste país, a quen "non lles vai a pasar nada". Tal é así que, para dar "máis seguridade" aos cidadáns, comprometeuse a "garantir" os seus dereitos.

"Queremos garantir os dereitos dos galegos, outros españois ou outros europeos que están a vivir no noso país", respondeu a preguntas dos xornalistas antes de participar este mércores no 'Seminario sobre oportunidades de negocio no Reino Unido', que se celebraba na Cámara de Comercio da Coruña.

Simon Manley comprometeuse a "garantir canto antes" os dereitos dos españois residentes en Reino Unido, do mesmo xeito que -di- tamén é necesario "garantir os dereitos dos británicos que viven en España". "É moi importante para dar máis seguridade aos cidadáns", engade.

Manley rexeitou que o Brexit vaia a carrexar unha subida de impostos ou aranceis. "Somos un país aberto e cremos no libre comercio. Queremos que a nosa economía sexa cada vez máis competitiva e xere cada vez máis riqueza", asegura.

REFERENDO EN ESCOCIA

"Queremos ser un país que acolla aos turistas e aos investidores cos brazos abertos", engadiu o embaixador de Reino Unido en España.

"A política non é un xogo", dixo Manley ao ser preguntado sobre o referendo de independencia en Escocia. "Hai doce anos o pobo escocés votou de maneira moi clara a favor da pertenza ao noso país, un país que foi un éxito durante 300 anos e seguirao sendo", apuntou.

Pola súa banda, o presidente da Cámara de Comercio da Coruña, Antonio Couceiro, animou ás empresas galegas a seguir investindo "como o están facendo" en Reino Unido, un país con grandes oportunidades.

De feito, Couceiro non teme para os efectos do Brexit, posto que considera que as empresas galegas adaptaranse a "as novas regras do xogo" e seguirán sendo competitivas.