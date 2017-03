A federación de industria da CIG rexeitou as cifras económicas achegadas pola patronal da automoción sobre o sector en Galicia, e considerou que eses datos son "propaganda" coa que se busca "enmascarar" a realidade dunha industria que "non deixou de destruír emprego e precarizar as condicións laborais desde o inicio da crise, en 2008".

Así o trasladou o sindicato nun comunicado co que responde á rolda de prensa deste martes do Cluster de Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga), na que asegurou que o sector creceu no ano 2016 na súa facturación, no emprego --con 750 novos traballadores directos--, no investimento, e no gasto en I+D.

A CIG acusou á Xunta e ao Ceaga de "ocultar a dura realidade", e sostivo que nos últimos anos houbo unha "constante perda de postos de traballo". Así, asegurou que fronte aos 750 traballadores que anunciaron que se contrataron no último ano, "a realidade é que hai 5.000 empregos menos de man de obra directa desde que empezou a crise".

En relación a iso, reprobou que Ceaga fai "trampas" ao contabilizar como traballadores galegos a técnicos de factorías viguesas que colaboran en Portugal na posta en marcha das empresas que deciden instalarse no país luso. "Non hai que esquecer que, das últimas 14 empresas de automoción que se instalaron na Eurorrexión, todas foron a Portugal", selou.

Nesta liña, tamén criticou que a Xunta fale "moito" da industria 4.0. "mentres non fai os deberes". "Temos que lembrar que de catro empresas capacitadas para desenvolver o coche autónomo, tres xa están instaladas en Portugal", lamentou, antes de insistir en que o país luso "constitúe un problema para o sector galego da automoción e non unha oportunidade".

CALIDADE DO EMPREGO

A maiores, o sindicato recriminou que a Xunta reparta "millóns en subvencións a empresas do sector sen ningún tipo de contraprestación" e sen esixir tampouco o mantemento do emprego e a calidade do mesmo, nin un desenvolvemento tecnolóxico "que garanta o futuro do sector".

"Tras esta careta de recuperación que queren vender escóndese un aumento da precariedade laboral, que se traduce no incremento de persoal eventual en detrimento do fixo, un maior índice de contratos a tempo parcial, e a creación de categorías de nova entrada con salarios interiores a 800 euros", rematou.