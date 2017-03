Efectivos da Agrupación de Tráfico do Destacamento da Coruña detiveron ao condutor dun turismo que foi detectado na AC-552 ao seu paso polo termo municipal da Coruña sen ter licenza de condución e tratar de fuxir "conducindo de maneira temeraria" polo municipio coruñés.

Segundo informou a Comandancia da Garda Civil da Coruña, sobre as 15,55 horas do martes unha patrulla do Destacamento de Tráfico da Coruña atopábase no quilómetro 0 da AC-552 (A Coruña-Cee) e observou un vehículo Volvo S60, conducido por un individuo que foi recoñecido polos axentes por carecer de calquera tipo de permiso ou licenza de condución.

En vista diso, e tras colocar o vehículo oficial detrás do Volvo, activaron a sinalización regulamentaria que ordena a súa parada. Ao decatarse, o condutor acelerou a marcha "a gran velocidade e adiantando pola beiravía aos vehículos que nese momento atopábanse retidos por imperativos da circulación".

O condutor tomou dirección Arteixo e seguidamente, "poñendo en grave perigo aos demais usuarios da vía" (peóns e vehículos), segundo indican as mesmas fontes, introduciuse no Polígono Industrial da Grela "a gran velocidade, cruzando a mediana e invadindo o sentido contrario de circulación, obrigando aos demais usuarios a realizar manobras evasivas".

Seguidamente, por varias rúas da localidade da Coruña, (Severo Ochoa, Avenida Enrique Salgado Torres, Avenida San Cristóbal, Juan Flórez, e outras), "o vehículo a gran velocidade efectúa varios cambios de sentido e pasa de forma temeraria a varios vehículos detidos nun semáforo, subíndose á beirarrúa e pondo en perigo aos peóns, chocando contra un farol do paso elevado da Avenida Alfonso Molina", segundo relatan as mesmas fontes.

"Novamente a gran velocidade, ao circular pola estrada AC-11, choca lateralmente contra outro vehículo, causándolle daños no espello retrovisor", segundo indicou a Comandancia da Coruña.

Finalmente, o vehículo é interceptado á altura do quilómetro 0,800 da estrada DP3005 (zona de Castro de Elviña, Zapateira). E, unha vez identificado o seu condutor, "púidose verificar que carecía de permiso ou licenza de conducir de calquera clase", segundo sinala o Instituto Armado.

POSITIVO

Tras ser sometido ás probas de alcoholemia deu resultado positivo de 0,38 e 0,37 mg/l. Así, procedeuse á súa detención como presunto autor dos delitos de condución temeraria con manifesto desprezo pola vida dos demais, carecer de permiso de conducir por non obtelo nunca e desobediencia grave aos axentes da autoridade.

Polo Equipo de Ateigados da Agrupación de Tráfico instruíronse as dilixencias para o xulgado de Instrución de garda da Coruña. Así mesmo, confeccionouse o correspondente boletín de denuncia por alcoholemia positiva.

Doutra banda, coa intención de evitar máis delitos, o vehículo en cuestión foi comisado e retirado polo guindastre municipal, e inmobilizado e depositado a disposición da autoridade xudicial no depósito municipal de vehículos do Concello da Coruña.