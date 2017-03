Detidos dous homes, inquilinos da mesma vivenda na Coruña, por causarse lesións mutuas con armas brancas

A Policía Nacional detivo na cidade da Coruña a dous homes, inquilinos na mesma vivenda, por causarse lesións mutuas con armas brancas.

Segundo informou a Xefatura Superior de Policía de Galicia, sobre as 15,00 horas do 25 de febreiro unha testemuña chamou á Policía para comunicar que no rellano do seu inmoble, situado na Avenida de Oza, había unha pelexa entre varias persoas con armas brancas.

Axentes dirixíronse ao lugar e atoparon a un home sentado nas escaleiras da segunda planta que sangraba abundantemente. O individuo presentaba varios cortes, un deles "de aparente gravidade no pescozo", segundo indican as mesmas fontes policiais, que concretan que tiña síntomas de desmaio, polo que solicitaron a presenza dunha ambulancia con carácter urxente.

Instantes despois saíu da vivenda o outro home implicado na pelexa, quen tamén tiña bastante sangue na roupa e presentaba varios cortes, polo que solicitaron unha segunda ambulancia para prestarlle asistencia médica.

DISCUSIÓNS POLO ALUGUER

Os axentes entrevistáronse cos involucrados e con varias testemuñas do ocorrido, que lles comentaron, segundo relata a Policía, que ambos os implicados eran inquilinos da mesma vivenda e estaban en réxime de aluguer.

As mesmas fontes policiais sinalaron que xa tiveran problemas de convivencia desde facía varios días e discusións polo pago do aluguer. "Pero nesta ocasión a disputa foi a maiores e acabou nunha forte pelexa entre ambos, asestándose varias coiteladas", segundo resalta a Policía.

No transcurso da intervención, os policías atoparon as armas brancas que os dous homes utilizaran na pelexa: unha navalla e un coitelo de cociña. Ambos tiñan restos de sangue, polo que foron incautados como instrumentos utilizados na rifa, para o seu posterior estudo e análise.

Ambos os implicados foron trasladados ao hospital e un deles, o que tiña o corte no pescozo, entrou a quirófano e tivo que ser intervido de urxencia, tras o que foi dado de alta ao cabo duns días.

A Policía apuntou que se instruíron as correspondentes dilixencias policiais por delitos de tentativa de homicidio e lesións. Os detidos, un de 46 anos e nado en Marrocos, e outro de 63 anos e natural da Coruña, xa foran arrestados noutras ocasións. Foron postos a disposición da autoridade xudicial, que decretou o ingreso en prisión de ambos.