O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez; e o catedrático de Medicamento Legal Ángel Carracedo presentaron a plataforma web do novo proxecto de innovación educativa 'EduMotivaCon', a través da que os centros educativos poderán solicitar, desde leste mesmo mércores, as experiencias motivadoras que ofrecen varios profesionais galegos de distintas áreas.

Profesionais de distintas áreas exercen de 'mentores' dos alumnos galegos | Fonte: Europa Press

A iniciativa, que empezou a fraguar o verán pasado, bota agora a andar coa posta a disposición desta plataforma para todos os centros educativos galegos sostidos con fondos públicos.

Na web activada haberá acceso á información sobre o programa, así como ás diferentes acciones --charlas, talleres e visitas, entre outras actividades-- que ofrecen cada un dos denominados 'mentores'. As solicitudes, cuxo prazo permanecerá aberto ata o 31 de marzo, cursaranas os propios equipos directivos a través da plataforma, que se pode consultar en 'http://edumotiva.fgsustentable.org/'.

Este programa, cuxos pormenores detallou a asesora docente Julia Taboada, busca fomentar a cultura do esforzo, así como a motivación e a curiosidade, potenciar a creatividade e o pensamento crítico, e promover o traballo en equipo do alumnado.

En definitiva, aspírase a "fortalecer" os procesos de ensino e aprendizaxe que os docentes desenvolven nas aulas a través das distintas disciplinas curriculares ou proxectos nos que traballan co alumnado, con achegas que os complementen mediante charlas, talleres ou visitas que propón cada profesional.

REFERENTES NA PROMOCIÓN DE VALORES

O conselleiro subliñou que o que persegue este programa é promover o interese do alumnado "máis aló dos contidos curriculares, incentivando a súa curiosidade e favorecendo a comprensión do mundo que lles rodea" a través das experiencias de persoas que son referentes nos seus campos de estudo e traballo.

Román Rodríguez aludiu ás súas propias experiencias persoais para salientar a importancia de adquirir, desde idades temperás, valores como o esforzo, a responsabilidade ou a colaboración e traballo en equipo; valores que axudan a potenciar o talento individual e a conseguir un desenvolvemento pleno tanto desde o punto de vista vital como profesional.

Ángel Carracedo destacou a "diversidade" de todos os que forman parte deste proxecto e mostrouse convencido da súa importancia. Preguntado acerca de se os participantes son máis "motivadores" ou "mentores", replicou que "depende do perfil" do profesional, aínda que ambas as facetas son compatibles.

Como exemplo, sinalou que el, por exemplo, adoita "apadriñar a un ou a dous estudantes". "Quedo con eles a comer, pregúntanme dúbidas... algo que me achega a min máis que a eles. Ás veces, un traballo de motivación pódese combinar coa mentoría", aseverou.

PARTICIPANTES

O proxecto partía dunha participación inicial de 15 'mentores', entre eles os científicos e divulgadores Ángel Carracedo, Senén Barro e Jorge Mira; o xornalista Luís Fraga; a xornalista e presidenta de Executivas de Galicia, Carla Reyes Uschinsky; o músico Roi Casal e a médica Carmen Vidal.

Tamén o adestrador do Rio Natura Monbus Obradoiro, Moncho Fernández, o escultor Manuel Paz, o publicista Miguel Conde, o cociñeiro Pepe Solla, o director da refinaría de Repsol na Coruña, Luís Llamas, o catedrático de Historia Contemporánea na USC, Ramón Villares, o actor Manuel Manquiña e a conselleira delegada de Geriatros, Josefina Fernández.

Ademais, o titular da carteira educativa da Xunta avanzou tres novas incorporacións: o xefe do servizo de Cardioloxía do CHUS, Juan Ramón González-Juanatey, o xornalista Kiko Novoa e o humorista gráfico Luís Davila.