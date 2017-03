A DO Sierra Mágina, satisfeita co patrocinio dos seus aceites de oliva temperáns na Coruña

A Denominación de Orixe Sierra Mágina de Jaén mostrouse satisfeita polo resultado da súa participación no Fórum Gastronómico A Coruña 2017 onde patrocinou aceites de oliva virxe extra de recolección temperá entre os máis de 23.000 visitantes que tivo a mostra.

Focaccia con aceite de oliva virxe extra temperán | Fonte: Europa Press

O consello regulador, situado no corazón do Parque Natural de Sierra Mágina, acudiu por segunda vez a este escaparate gastronómico cunha caseta propia no que han presentes algúns dos aceites certificados co seu selo de calidade.

Realizou ademais catas dirixidas nas que os visitantes descubriron o equilibrio e amargor suaves dos seus aceites serranos e saborearon os seus rexistros en nariz e boca que harmonizan coa intensidade de frutados.

Como xa fixese na pasada edición, este ano presentou unha receita innovadora na que xogou coas notas e texturas características do seu aceite 'Premium' como foi a primeira foccacia enriquecida con aceite de oliva cento por cento virxe extra temperán Sierra Mágina e alcachofas, que foi elaborada en directo por Anna Maier, blogger especializada en gastronomía e promotora de proxecto gastronómico 'Panepanna'.

O xerente do Consello Regulador de Sierra Mágina, Jesús Sutil, indicou nun comunicado que coa participación neste tipo de salóns gastronómicos "pretendemos incrementar a rede de contactos comerciais para que as nosas marcas poidan ter unha maior presencia fóra de Andalucía".

Ademais, segundo Sutil, constitúen "a canle adecuada para promocionar os nosos aceites de calidade diferenciada fóra dos circuítos da gran distribución, xa que conseguimos chegar directamente ao consumidor final".

O Consello Regulador da Denominación de Orixe Sierra Mágina foi recoñecido en 1995, e ampara unha superficie de 60.000 hectáreas de oliveiral, cuns 13.000 olivareros censados, en 15 termos municipais, sendo a variedade picual a principal. Conta con 55 marcas de aceite de oliva cento por cento virxe extra amparadas pola súa certificación.