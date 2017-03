O exsecretario xeral do PSOE Pedro Sánchez, que aspira a liderar de novo a formación socialista, visitou este mércores o municipio pontevedrés de Ponte Caldelas, onde afirmou que cre "lexítimo" que a presidenta da Xunta de Andalucía, Susana Díaz, poida presentar a súa candidatura ás primarias do partido.

Pedro Sánchez, que atendeu brevemente aos numerosos xornalistas que acudiron a Ponte Caldelas, apuntou que con este debate "gaña o PSOE". "Desde logo nós afrontamos este proceso de primarias con ilusión, esperanza e a mellor das disposicións para poder debater nesta festa da democracia", manifestou.

A visita do exsecretario xeral socialista causou gran expectación na localidade pontevedresa e foron moitos os cidadáns que quixeron facerse unha foto con el durante o paseo.

Sánchez estivo acompañado do alcalde da localidade, Andrés Díaz, e de edís e militantes socialistas dos concellos da comarca. Entre outros, polo secretario do partido en Pontevedra cidade, Agustín Fernández, ou Gonzalo Caballero, membro da agrupación socialista de Vigo.

Finalmente, antes de continuar a súa viaxe ata Ourense, celebrouse unha comida con militantes e simpatizantes socialistas no bar-restaurante Ponte, "onde cada asistente se fará cargo do importe do seu prato", segundo aclararon por parte do grupo municipal do PSOE.

CRÍTICAS DE CARMELA SILVA

Sobre esta visita, a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, reprochou esta acción do alcalde de Ponte Caldelas, o tamén socialista Andrés Díaz, por convidar a visitar a Casa Consistorial a Pedro Sánchez.

Carmela Silva comentou que entende que "hai que separar as institucións das actividades meramente orgánicas e políticas". Así, indicou que é "absolutamente respectuosa" coas decisións dos responsables municipais. "Como responsable política non é algo que eu faría", puntualizou.

Así mesmo, Silva lembrou que, no seu momento, tamén criticara que o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, reuniuse con deputados do Partido Popular na sede da Deputación en calidade de líder provincial da formación conservadora. "As institucións son os espazos onde reside a vontade popular", afirmou.

Así mesmo, a presidenta da Deputación de Pontevedra engadiu que cada un, en referencia a Andrés Díaz, é libre de facer "o que considere", pero insistiu en que ela "non o faría nunca", porque as institucións "non son de quen as dirixe, senón da xente".