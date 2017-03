De la Serna toma as rendas da negociación da estiba en busca dun acordo 'in extremis'

O ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, acode á reunión convocada na tarde deste mércores entre a patronal e os sindicatos de estibadores co fin de lograr un acordo 'in extremis' sobre a reforma do sector da estiba, que este xoves pasa o exame no Congreso.

Iñigo da Serna no Foro Cinco Días | Fonte: Europa Press

De la Serna encabezará a delegación do Goberno que decidiu acudir á reunión, que completan o secretario de Estado de Infraestruturas, Julio Gómez-Pomar, e o director xeral de Emprego, Javier Thibault, segundo informaron a Europa Press en fontes de ambos os ministerios.

Desta forma, o titular de Fomento toma as rendas da negociación, á que ademais acode cunha proposta para alcanzar un acordo co fin último de que un consenso no sector leve aos grupos políticos a apoiar mañá a validación do Decreto Lei da reforma na Cámara Baixa, onde polo momento non conta co respaldo suficiente.

Ademais, o acordo podería supor a desconvocatoria do catro xornadas de folga aínda convocadas nos portos polos estibadores, que inicialmente están programadas para este venres, 16 de marzo, e tres días da próxima semana.

A reunión ten lugar a partir das 16,00 horas na sede do Consello Económico e Social (CES), dado que o presidente desta institución, Marcos Pena, estivo actuando como mediador na negociación entre patronal e sindicatos da estiba.

Ao acudir ao encontro convocado para este mércores, que inicialmente era de carácter técnico, De la Serna responde á petición que respecto diso lle realizaron tanto patronal como sindicatos do gremio ao termo do seu último encontro, o que mantiveron o pasado mércores.

A proposta de acordo que De la Serna porá sobre a mesa pasa por garantir o cento por cento dos empregos dos actuais estibadores, un plan de axudas para a reconversión do sector e garantía de cumprimento do eventual acordo a través dunha comisión de seguimento. Ademais buscarase garantir que o sector cumprirá coa normativa comunitaria para evitar que a UE impoña unha multa.