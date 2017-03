O portavoz do Grupo Socialista do Senado, Vicente Álvarez Areces, afirmou este mércores que o envellecemento poboacional "ten que pesar" no novo sistema de financiamento autonómico, como tamén a dispersión e a orografía. Participou, xunto a varios senadores, nunha reunión co Grupo Parlamentario Socialista das Cortes de Aragón en Zaragoza.

Reunión de Álvarez Areces co grupo parlamentario do PSOE en Aragón | Fonte: Europa Press

En declaracións aos medios de comunicación, Álvarez Areces comparou a situación demográfica de Aragón con outras comunidades autónomas, como Galicia, Asturias ou Castilla-León, indicando que a diversidade de España "tamén se reflicte nas negociacións" e que é "lóxico" que cada rexión poña sobre a mesa as súas características "singulares".

O dirixente socialista chamou a atención sobre o custo do servizo sanitario en comunidades máis envellecidas ou con máis núcleos de poboación, recalcando que "todos os cidadáns teñen dereito aos servizos públicos en condicións de igualdade e equidade". Observou que os servizos públicos son máis caros no medio rural que no urbano e aseverou que "a cohesión social é iso".

Álvarez Areces comentou que o Senado constituíu unha Comisión sobre demografía para elaborar unha estratexia nacional este ano, fixando posicións sobre asuntos como as pensións ou os servizos esenciais, xa que é necesario establecer unhas "bases rigorosas" para confeccionar pactos de Estado que beneficien a "a inmensa maioría" e deseñar políticas "adaptadas aos territorios".

ACORDOS

Zaragoza é a primeira cidade que visita o Grupo Socialista do Senado, que se reunirá cos socialistas de todas as comunidades autónomas, de face a expor os asuntos máis decisivos na cámara alta, onde o PSOE pretende conseguir acordos maioritarios aproveitando a "debilidade" do PP no Congreso, aínda que no Senado ten maioría absoluta. Observou que esta cámara tamén controla e impulsa ao Goberno de España.

O ámbito local, continuou, debe ter "un protagonismo extraordinario", apostando por levar ao Senado cuestiones como as infraestruturas, como a reapertura do paso ferroviario internacional de Canfranc (Huesca) ou o impulso do Corredor Cantábrico-Mediterráneo, ou as infraestruturas hidráulicas e o financiamento autonómico e local.

Tamén mencionou a crise do carbón, que ten un escenario ata 2018 e despois "pode sobrevivir algunhas empresas". Álvarez Areces confiou en que o sector teña unha cota no mix enerxético para que o consuman as centrais térmicas.

O obxectivo fundamental é "servir aos cidadáns, resolver os seus problemas, intensificar a nosa acción parlamentaria" e estreitar a coordinación co PSOE no territorio, expresou.

CÁMARA TERRITORIAL

Pola súa banda, o portavoz dos socialistas aragoneses, Javier Sada, dixo que o Senado debe ser unha cámara territorial "de verdade", o que inclúe ter unha relación directa cos Parlamentos autonómicos e Concellos.

O PSOE aragonés ten intención de trasladar ao Grupo do Senado cuestiones relativas ás infraestruturas, a loxística, a defensa da reserva hídrica, o despoboamento ou a PAC, así como o financiamento autonómico e local, "fundamental para manter ese equilibrio territorial".