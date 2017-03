Suspenden un desafiuzamento en Ferrol pola presenza de dous menores na vivenda de aluguer na que viven

O desafiuzamento dunha muller de 29 anos, con dous fillos menores ao seu cargo de nove e dous anos, previsto para a mañá deste mércores en Ferrol, quedou suspendido debido á presenza dos dous menores na vivenda, situada na rúa Cádiz, no barrio de Caranza.

Unha comisión xudicial desprazouse ata o inmoble onde se concentraron minutos antes, desde as 10,45 horas, integrantes de Stop Desafiuzamentos e da Plataforma de Afectados pola Hipoteca (PAH) de Ferrol e comarcas, para comunicar a dita decisión de paralización de orde de desaloxo de vivenda.

A nova afectada, de nome Verónica, asegurou que "non" ten traballo "desde hai meses". "Acudín aos Servizos Sociais, onde me están tentado axudar, non teño onde ir, porque non son de aquí, e non teño familia", explicou.

En declaracións aos medios de comunicación, a afectada trasladou que viviu estes últimos días "con nervios, como calquera persoa que sabe que a van a botar da súa casa". "Levo catro anos alugada e me da pena ter que irme deste barrio, xa que durante este tempo foron amigos de aquí os que me axudaron", comentou.

ALUGUER

A muller asegurou que deixou de pagar a renda mensual da vivenda "hai uns meses" tras deixar de percibir o subsidio por desemprego o pasado mes de novembro. Ademais, explicou que o prezo pactado co propietario é de "250 euros mensuais, que ao principio colaborou, pero que logo se cansou, como é normal, eu aí non digo nada".

Tamén destacou o apoio que lle prestaron as dúas plataformas antidesafiuzamentos que operan en Ferrol. "Axudáronme moito, do mesmo xeito que os que viñeron do xulgado, onde teño que entregar unha documentación e buscar outra solución", abundou.

PROCURA DE SOLUCIÓNS

O portavoz da Plataforma de Afectados pola Hipoteca de Ferrol e comarcas, Ignacio Martínez, emprazou aos "políticos a solucionar estes casos".

O activista denunciou que son coñecedores deste caso desde fai "tres meses". "E desde o Concello chamáronnos onte martes porque sabían que o tempo se esgotaba", apostilou. "No caso de que a Xunta non dese unha solución, ditábase un decreto coa adxudicación dunha vivenda de emerxencia residencial no barrio de Recimil", puntualizou.

De todas as maneiras, Martínez estimou que "quen ten todas as competencias de vivenda, tal e como recolle o artigo 47 da Constitución Española, é a Xunta, para o que creou uns organismos que se chama Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) que no seu decreto de constitución, nos artigos 2 e 3, recolle cales son todas as súas competencias".