A Xunta destinou 16,2 millóns a arranxar máis de 800 camiños en 2016 a través do Plan Marco

A Xunta destinou en 2016 un orzamento de 16,2 millóns de euros a arranxar máis de 800 camiños nun total de 293 municipios a través do Plan Marco, segundo destacou a conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez.

A conselleira visitou este mércores os traballos de acondicionamento de varios camiños municipais en Cabanas (A Coruña), onde explicou que, por provincias, o investimento executado sitúa á de Lugo á cabeza, con 4,8 millóns investidos; seguida pola Coruña, con 4,5 millóns; Ourense, con 4; e Pontevedra, con 2,8 millóns.

No relativo ao municipio de Cabanas, sinalou que levou a cabo a mellora dos camiños de Relousada, O Salto, A Pedra do Couto, por un montante de 56.744 euros. As actuacións consistiron no rebacheo do asfaltado en 2.433 metros.

Ángeles Vázquez visitou o municipio acompañada polo director xeral de Desenvolvemento Rural, Miguel Pérez Dubois, quen asegurou que o acondicionamento destas infraestruturas mellora a calidade de vida dos veciños.

PLAN DE EMERXENCIAS

Na súa visita, a conselleira interesouse tamén polas obras realizadas dentro do Plan de Emerxencias, que contou no pasado exercicio cun orzamento global de máis de 2,8 millóns.

En concreto, os traballos consistiron no rebacheo e construción de cunetas nos camiños da Costa, Chamoso, As Modias e o viario de servizo en Fontenova, para os cales se investiron un total de 51.867,38 euros.