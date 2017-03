A conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, instou á Marea Atlántica a "non pór paus nas rodas" do plan de accesibilidade de autobuses, que inclúe a entrada de buses interurbanos no centro da cidade. Mentres, o alcalde herculino, Xulio Ferreiro, reivindicou unha proposta que entenda a área metropolitana "como unha unidade".

A conselleira Ethel Vázquez nunha xornada na Coruña. | Fonte: Europa Press

Ambos participaron este mércores na xornada 'Xestión e deseño do transporte urbano e metropolitano', organizada pola Universidade da Coruña (UDC) en colaboración coa Compañía de Tranvías. Tanto en declaracións aos medios como no acto de inauguración, a conselleira defendeu un plan de accesibilidade que busca "atender unha vella demanda dos usuarios".

Ademais, remarcou que a vontade do Executivo galego era "implantalo con consenso" e, neste obxectivo, situou as reunións mantidas con distintos colectivos, ademais do propio Consistorio. Con todo, manifestou sentirse sorprendida polas alegacións presentadas polo goberno local tras as reunións mantidas.

De novo, a conselleira instou ao goberno local a "non pór paus ás rodas". "Debemos de traballar cooperando", sentenciou. Do plan, na xornada, dixo que incrementará os usuarios do autobús na comarca da Coruña, "optimizando os percorridos e paradas dos autobuses interurbanos no centro e eliminado posibles transbordos".

Por outra banda, reiterou que o Executivo galego aposta pola intermodalidade e lembrou que no caso da Coruña estase redactando o proxecto da nova terminal e do aparcadoiro.

"DISCUSIÓNS REDUCCIONISTAS"

Mentres, o alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro, defendeu, xunto ao concelleiro de Mobilidade Sostible, Daniel Díaz Grandío, presente tamén na inauguración, que o debate sobre o transporte urbano e interurbano "debe transcender as discusións reduccionistas como, por exemplo, ata onde debe entrar un autobús ou as paradas que debe facer".

"É necesario crear unha malla de transporte única, pensada para todos os vehículos, públicos e privados", expuxo. Tamén considerou necesario tratar cal é o papel da Xunta e dos concellos neste proceso. "E, sobre todo, que papel ten que xogar a propia área metropolitana", engadiu.