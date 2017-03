Os arquitectos Jorge Salgado e Celso López gañan o concurso para rehabilitar a Panificadora de Vigo

Os arquitectos Jorge Salgado e Celso López foron os gañadores do concurso convocado polo Concello de Vigo para rehabilitar a antiga Panificadora, segundo o fallo do xurado, que se reuniu este mércores para adoptar a súa decisión.

A concelleira de Urbanismo, María José Caride, deu a coñecer o fallo do concurso, e eloxiou o "gran nivel" dos máis de 30 proxectos presentados. Con respecto á elección gañadora, valorou que é "moi respectuosa" cos edificios do complexo e que "mellora a conectividade" dese espazo coa súa contorna.

Pola súa banda, o portavoz do xurado, o arquitecto José Luís Pereiro, explicou o contido da proposta dos gañadores, que tiveron que manexar certos principios que condicionaban a ordenación urbanística deste ámbito: a "paisaxe caducada" do conxunto, os edificios anexos e o especial interese histórico-industrial da Panificadora.

A iniciativa gañadora contempla a rehabilitación dos inmobles existentes para albergar espazos de uso cultural, un centro de innovación gastronómica, zona de 'coworking', áreas de ensaio musical, zonas para danza e teatro, zona de exposicións, un gimnaso-spa, unha cafetaría con miradoiro no alto dos silos (que se conservan) e espazo para a instalación dunha biblioteca do Estado.

Ademais, esta proposta (que inclúe tamén zonas verdes) contén a edificabilidade prevista no plan, e redúcea ata pouco máis de 9.000 metros, dos case 14.000 metros cadrados expostos no PEPRI para este ámbito.

INICIO DA TRAMITACIÓN

Pola súa banda, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, subliñou que este mércores se deu "un paso de xigante na recuperación da alma histórica" da cidade, e lembrou que Vigo leva "medio século esperando" pola recuperación dunha "xoia" da arquitectura industrial de principios do século XX.

O rexedor explicou que, a partir de agora, o equipo gañador deberá planear a ordenación do ámbito e logo procederase ás expropiacións, para as que hai "orzamento sobrado", uns 6,5 millóns de euros.

Segundo sinalou, o seu desexo é que, durante o seu actual mandato municipal, poidan darse "pasos sensibles" no proxecto, para que este poida terminarse no próximo mandato municipal, no que Caballero aspira a ser novamente alcalde.

MUSEO DO PAN

Pola súa banda, a delegada de Zona Franca (organismo que participará na recuperación do ámbito da Panificadora), Teresa Pedrosa avanzou que o Consorcio está a estudar as posibilidades que se abren coa asignación de espazos que lle correspondan e expuxo a instalación dun Museo e Centro do Pan de Galicia.

Ese museo, proposto a Zona Franca pola patronal de panadaría e pastelaría da provincia, sería dependente do Centro de Evolución Gastronómica, que "se terá que situar noutro emprazamento".

Con respecto ao espazo de 'coworking' que o organismo estatal xestionaría nese espazo, Pedrosa explicou que se destinaría principalmente a "traballo colaborativo das industrias culturais".