Arrinca a comisión parlamentaria sobre seguridade viaria, que da un mes aos grupos para propor comparecencias

A comisión parlamentaria sobre seguridade viaria acordou este mércores, sen ningunha obxección, dar un mes aos grupos para que fagan as súas achegas ao plan de traballo.

Na súa primeira reunión nesta lexislatura, o socialista Raúl Fernández expuxo ampliar o prazo de 15 días para así contar con tempo suficiente que permita analizar o traballo xa feito en lexislaturas pasadas.

Con el coincidiron o resto dos portavoces, que volverán verse o día 17 de abril ás 18,30 horas para avaliar as distintas propostas sobre comparecencias ou prazos para elaborar as conclusións. A partir de aí, a comisión deberá reunirse de novo para a súa aprobación.

Ademais, na mesma comisión, tras elixir ao popular Martín Fernández Prado como presidente, aprobáronse as normas de funcionamento. Son "as mesmas" que na pasada lexislatura pese ao intento de Luca Chao (En Marea) de introducir pequenas alteracións, que non recibiu apoios.