A hostalaría nocturna de Santiago aposta por revisar o decreto de zonas saturadas e tramitar a Lei de Espectáculos

O sector da hostalaría nocturna de Santiago mostrouse de acordo con revisar e actualizar o decreto de zonas saturadas, aprobado en 2011, así como de esixir á Xunta que tramite a Lei de Espectáculos Públicos, en borrador desde 2013.

Reunión hostalaría nocturna Santiago | Fonte: Europa Press

Así o dixo o portavoz dos hostaleiros nocturnos, Ramón Vázquez, ao termo da reunión que mantivo este mércores o alcalde, Martiño Noriega, coa mesa de diálogo co sector.

Así, García lembrou que a Lei de Espectáculos Públicos é "o marco xurídico no que se poden regular moitos dos aspectos que lle afectan ao sector", co obxectivo de "acabar coa inseguridade" na que se atopan hoxe en día.

Por iso, instouse ao goberno local a que acorde en Xunta de Portavoces unha declaración institucional para pedir á Xunta que axilice a tramitación da normativa.

DECRETO DE ZONAS SATURADAS

Do mesmo xeito, a mesa abordou a necesidade de actualizar o decreto de zonas saturadas, aprobado en 2011 e modificado posteriormente por varias disposicións que, no entanto, non se agruparon nun texto único actualizado que "evite problemas de interpretación".

O rexedor compostelán presentou ao sector un proxecto de armonización que agora deberá ser valorado e que tamén trasladará ao vos grupos políticos.

Noriega apuntou que existía "un problema de armonización" desta normativa, en particular en relación ás autorizacións de intervención nos locais situados en zonas saturadas, onde "non se poden dar licenzas que aumenten a superficie dos locais", aínda que si para outras cuestións, por exemplo, aumentar aforamento.

'FALA BAIXIÑO'

Finalmente, a hostalaría nocturna informou da posta en marcha dunha campaña de concienciación contra o ruído exterior dos locais baixo a lema 'Fala Baixiño' e que prevé activarse en breve.

Sobre esta cuestión, Ramón García lembrou que o problema do ruído na zona vella de Santiago "é un problema de ruído na rúa", polo que non se soluciona "por moi insonorizados que estean os locais".

Para o sector, a "mellor forma" de solucionar esta cuestión é "tentar concienciar á xente de que a zona vella é especial" en canto á afectación dos veciños polo ruído.