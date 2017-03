O Porto de Vigo mantén a "alerta" ante a posible folga de estibadores do próximo venres, e reunirá nas próximas horas ao seu Comité de Continxencias "para dar resposta ás posibles incidencias que poidan derivarse" se finalmente ten lugar esa xornada de paro.

Nese escenario, o presidente da Autoridade Portuaria, Enrique López Veiga, suspendeu a súa viaxe para participar na Seatrade Cruise Global 2017, a maior feira de cruceiros do mundo, que se celebra estes días. Tamén cancelou a súa participación nunha xornada en Madrid este xoves, e pospuxo a reunión anual do Consello de Navegación, prevista para o venres.

Á espera de que o que poida suceder este xoves, cando o decreto do Goberno para regular o servizo de estiba chegará ao Congreso dos Deputados, o Porto reunirá ao seu Comité de Continxencias, formado por persoal da propia Autoridade Portuaria, e por membros das Forzas e Corpos de Seguridade.

Na reunión revisarase o Plan de Continxencias, cuxo obxectivo é "dar resposta ás posibles incidencias que poidan derivarse polo seguimento da folga do sector da estiba".

No caso de que se celebre esa xornada de paro, desde o Porto, avanzan, "asegurarase que se cumpran os mínimos establecidos e, de existir algún comportamento anómalo fóra da folga", abriranse "os correspondentes expedientes disciplinarios".

REUNIÓN CO ALCALDE

Por outra banda, unha representación do comité de empresa de SAGEP de Vigo reuniuse este mércores co alcalde de Vigo, Abel Caballero, ao que trasladaron a necesidade de que se estableza unha mesa de negociación con presenza do Ministerio de Fomento.

"Isto non é só un problema de patronal e sindicatos. O Goberno fixo un decreto a cen, sen falalo coas partes", denunciou o presidente do comité, Manuel Río, quen insistiu en que, segundo critican os sindicatos, o decreto implicará que os traballadores da estiba poida "quedar na rúa en tres anos".

Mentres, o alcalde, quen eloxiou a profesionalidade e cualificación dos operarios deste servizo, recoñeceu que "hai que cumprir" a sentenza do TUE e "romper o monopolio" da estiba. "O Goberno sábeo desde hai 3 anos e non moveu un dedo para arranxar o problema", aseverou.

Segundo Abel Caballero, "a mellor forma de resolver o conflito" é crear unha mesa de negociación "a tres bandas", con presenza de sindicatos, patronal e Goberno, na que haxa "flexibilidade" porque "todo o mundo ten que facer cesións" e onde se coñezan todas as posicións. "Calquera demonización das partes é un mal punto de partida", advertiu.