O Salón do Automóbil de Ocasión de Lugo mostrará do 16 ao 19 marzo máis de 250 vehículos

O Pazo de Feiras e Congresos de Lugo acollerá entre o 16 e o 19 de marzo a celebración do XI edición do Salón do Automóbil de Ocasión, que mostrará máis de 250 vehículos a "prezos exclusivos".

Desta forma, segundo informa a organización do evento, "o mundo do motor seguirá presente un fin de semana máis en Lugo", tras a celebración a pasada semana do Salón do Automóbil.

O Salón do Automóbil de Ocasión de Lugo abrirá as súas portas desde este xoves 16 en horario de 11,00 a 21,00 horas no Pazo de Feiras e Congresos e manterase ata o vindeiro domingo día 19.

Os que conserven a entrada adquirida para visitar o Salón do Automóbil de Lugo poderán utilizala para acudir ao de Ocasión. Para o público en xeral, o custo do ticket será de tres euros e gratuíta para os menores de 12 anos.

Do mesmo xeito que no salón anterior, a cita desta semana contará con servizo de ludoteca gratuíta para os máis pequenos o fin de semana.