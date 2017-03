O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, apostou este mércores por "manter e asentar os avances" en dereitos sociais da Xunta.

Rey Varela na súa visita ao Senado | Fonte: Europa Press

Así o expuxo nun debate no Senado sobre políticas sociais e crise económica en comunidades no marco do V Foro da Autonomía.

Segundo informa a Xunta nun comunicado, Rey Varela remarcou que "hoxe Galicia destaca entre as comunidades non soamente por cumprir o déficit, senón tamén porque o beneficio de cumprirlo permite ter mellores políticas sociais ao dispor de máis recursos económicos para esta finalidade".

Deste xeito, afirma que durante a crise o Goberno galego foi "quen de garantir uns estándares de prestación nun nivel suficiente para atender ás persoas que máis o necesitaban".

Tamén se referiu a cambios normativos impulsados polo seu departamento como o concerto social, o acordo marco coas entidades de iniciativa social e o decreto que regula a historia social única electrónica, entre outros.