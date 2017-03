Medio Ambiente destina case 150.000 euros a obras de mellora dunha praza e unha rúa en Vilaza, en Monterrei (Ourense)

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio finalizará en abril as obras de mellora e a praza e a rúa Requeixo en Vilaza, no Concello de Monterrei (Ourense). Así o avanzou a conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, durante a visita aos traballos, aos que se destinaron case 150.000 euros.

Mato lembrou que esta actuación se executa en base a un convenio de colaboración asinado pola Xunta e o Concello de Monterrei e enmarcado no 'Plan hUrbe', co que se pretende "humanizar, mellorar e recuperar" as localidades galegas.

No caso de Monterrei, o obxectivo xeral da actuación era "adecuar" esta rúa e a praza para o paso de peóns, "minimizando o risco" que supón o tráfico que soporta.

Ao longo destes meses acometéronse traballos para a instalación de beirarrúas en ambas as marxes da Rúa Albarellos e executarase unha pequena rotonda para a ordenación do tráfico na intersección. Tamén se procedeu á instalación dos novos tubos para a rede de saneamento e abastecemento.

Mato subliñou que o 'Plan hUrbe' constitúe unha aposta decidida pola "humanización" das localidades galleas, "mellorando" os contornos urbanos, "contribuíndo ao benestar dos veciños e incrementando a habitabilidade, a comodidade e a sensación de comunidade".