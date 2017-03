Dimiten os dous representantes do PSOE de Ferrol no consello de administración da empresa local de augas

A portavoz do grupo municipal do PSOE no Concello de Ferrol, Beatriz Sestayo, e o seu compañeiro de partido, Bruno Díaz, presentaron este mércores no rexistro municipal a súa renuncia a continuar formado parte do consello de administración da Empresa Mixta de Augas de Ferrol (Emafesa).

Sestayo xustificou esta decisión na "actitude do alcalde" e por "coherencia" polas posicións que mantiveron os representantes deste partido desde a súa chegada ao consello da empresa mixta, na cal o 51 por cento pertence ao Concello de Ferrol e o 49 por cento restante está en mans privadas, na sociedade Socamex.

A portavoz socialista asegurou que desde "o ámbito público debería mostrarse unha posición unánime no seo de Emafesa". "Teñen cabidas as discrepancias, pero é necesario chegar a acordos previos para non debilitar a posición municipal", incidiu, para acusar a Suárez de "complicidade" coa parte privada nalgúns asuntos, "como na taxa de saneamento".

Tamén atribuíu a dimisión a "a falta de información e a opacidade do alcalde" sobre diferentes convenios en "consellos de administración moi duros". "Algúns se nos ocultaron e posteriormente descubrimos que estaban mesmo sen asinar", desvelou, facendo alusión tamén a outras cuestións "negociadas entre o alcalde e a parte privada de Emafesa que se ocultan aos outros conselleiros".

ABANDONO DE FUNCIÓNS

Beatriz Sestayo tamén acusou ao rexedor de Ferrol de "abandono de funcións" e recriminou a Jorge Suárez que "faltou á súa palabra" de levar a pleno a taxa de saneamento e a situación económica de Emafesa.

Por último, a portavoz do grupo municipal do PSOE tamén criticou que "non se iniciaron os trámites para esclarecer as posibles responsabilidades polas supostas fraudes cometidas na depuradora que non depuraba e pola que se cobrou unha taxa".

VERSIÓN DO ALCALDE

Pola súa banda, o alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, asegurou que levará de novo a un pleno extraordinario, previsto para o 21 de marzo ás 19,00 horas, a aprobación da taxa para poder pór en marcha o sistema de saneamento integral da ría de Ferrol.

Ademais, o rexedor explicou que "non procede" a reclamación de Emafesa ao concello de que primeiro se aprobe o padrón para o cobro da taxa de depuración pendente, pois "non se deu o feito impoñible" da depuración.

Con respecto á solicitude do socio privado de presentar un preconcurso voluntario de acredores, a tenor da situación económica da compañía, Suárez asegurou que "os informes xurídicos consideran que non procede, ao tratarse dunha empresa co 51 por cento das accións en mans do concello".

Por último, segundo o rexedor, unha vez aprobada a taxa, haberá que centrarse "nas responsabilidades pola fraude da depuración". Neste sentido, trasladou a súa intención de "dilucidar que aconteceu desde 2014, cando se encomendou a xestión da depuradora a Emafesa". "Aínda estamos a esperar resposta da Confederación Hidrográfica, Augas de Galicia e da propia Emafesa", finalizou.