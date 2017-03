Máis de 850 persoas asistiron ás actividades do Mercado de la Cosecha no Fórum Gastronómico

Máis de 850 persoas asistiron ás actividades do Mercado de la Cosecha, iniciativa de compromiso social de Corporación Hijos de Rivera, no marco do Fórum Gastronómico, segundo informa a Corporación Hijos de Rivera.

No transcurso do tres xornadas feirais, puxéronse en marcha un total de 57 actividades, entre elas "talleres de infusións de Rocío ou de castañas Naiciña, catas de sidras Maeloc, viños Ponte da Boga, degustacións de embutidos de porco celta de Horta de Teodoro, iogures de Casa Grande de Xanceda e queixos de Arqueixal ou Cortes de Muar", explica.

Ademais, Fogar de Santiso puido expor o seu modelo de negocio baseado en produtos de proximidade aos asistentes a través de actividades tipo showcooking. Nesta iniciativa, grupos de alumnos de escolas de hostalaría galegas participaron tamén nesta proposta.