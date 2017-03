O Supremo rexeita rebaixar a contía da débeda do Deportivo da Coruña con Facenda

A Sala do Civil do Tribunal Supremo rexeitou este mércores rebaixar a contía e cualificación da débeda que mantén o Real Club Deportivo de La Coruña con Hacienda. Nunha sentenza feita pública hoxe, o alto tribunal da a razón á Axencia Estatal de Administración Tributaria que reclama ao club créditos por importe total de 93,7 millóns de euros.

Segundo explica a resolución, Hacienda concedeu ao club o adiamento de pago de diversas débedas tributarias, que garantiu mediante a constitución de garantías sobre créditos futuros do Deportivo de La Coruña, entre eles os seus ingresos por cesión de dereitos audiovisuais, devolucións de impostos, ingresos por explotación de locais do estadio ou ingresos por participación na recadación das quinielas.

Cando o Deportivo foi declarado en concurso, a AEAT solicitou á Administración Concursal encargada da súa xestión o recoñecemento dos créditos incluídos na certificación administrativa datada en 2013, por un total de 93.705.978,02 euros, dos que 63.248.565,33 euros correspondíanse con "débeda principal pendente", 17.155.740,60 euros con "intereses de demora" e 13.301.672,09 euros con "recargas de prema".

O club coruñés mostrouse en desacordo coa cantidade fixada e interpuxo demanda de incidente concursal na que impugnou a lista de acredores, con relación aos créditos recoñecidos á AEAT. Na demanda solicitou, en primeiro lugar, que se reducise o importe dos créditos recoñecidos e alegou que debían descontarse do principal da débeda "as sentenzas gañadas" a Facenda, que sumaban a cantidade de 20.779.749,06 euros, co consecuente recálculo de intereses.

Tamén debían descontarse, segundo o seu criterio, 14 millóns de euros que "a propia AGencia Tributaria" impedira que cobrasen e as cantidades correspondentes a IRPF e IVE da liquidación correspondente ao mes de xaneiro de 2013. Ademais, reclamaba que os créditos con privilexio especial fosen recoñecidos con privilexio xeral, ordinarios ou subordinados.

A Sala do Civil estima o recurso de casación interposto pola Axencia Estatal de Administración Tributaria contra a sentenza que emitiu a Audiencia Provincial da Coruña. O xulgado do Mercantil número 2 da Coruña estimou parcialmente a demanda do equipo galego e a Audiencia Provincial confirmou devandito pronunciamento que agora anulou o Tribunal Supremo.