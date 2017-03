A eurodeputada galega Lídia Senra (AGE Europa) asegurou este mércores no pleno do Parlamento Europeo, en Estrasburgo, que "desafortunadamente, non hai nada que celebrar" con motivo do 60 aniversario dos Tratados de Roma, que supuxeron o camiño cara á integración europea e a constitución da CEE.

Lida Senra | Fonte: Europa Press

Senra tomou a palabra no debate sobre o sesenta anos da firma dos Tratados de Roma atacando o feito de que as institucións comunitarias leven todos estes anos "consolidando as políticas neoliberais e de austeridade que provocan desemprego, retroceso de dereitos e chantaxe aos pobos".

Así mesmo, a eurodeputada galega acusou ao poder da UE de "pór en marcha políticas neoliberais que atacan os dereitos da inmensa maioría dos europeos". Por iso, neste 60 aniversario, dixo, é necesario "falar de persoas que perden o seu emprego cada día, de mozos sen traballo e con menos dereitos", de "traballadores pobres" e de "precariedade", entre outras cuestións.

Senra tamén criticou que a débeda pública converteuse "nun gran negocio" e que o euro actúe como "unha chantaxe para os pobos". "Pobreza, exclusión social, políticas de austeridade, recortes que atacan dereitos conquistados coas loitas de moitos anos da clase traballadora, como son as pensións públicas, a sanidade ou o ensino. Ese é o balance deste aniversario europeo", resumiu.