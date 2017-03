O Premio San Clemente Rosalía-Abanca traerá á capital galega a Xabier Quiroga, Sara Mesa e Pierre Lemaitre

O Premio Literario Arcebispo Juan de San Clemente Rosalía-Abanca traerá ata a capital galega o próximo 21 de marzo a Xabier Quiroga, Sara Mesa e Pierre Lemaitre, gañadores da XXII edición deste galardón que promove a Asociación Cultural Instituto Rosalía de Castro en colaboración coa Consellería de Cultura e con Abanca.

Así o deron a coñecer este mércores en rolda de prensa o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e o director do IES Rosalía de Castro, Ubaldo Rueda.

García incidiu en que "a iniciativa contribúe a prestigiar a lingua e a literatura galegas e a proxectalas e situalas ao pé doutras literaturas, obras e autores de primeiro nivel internacional". García e Rueda estiveron acompañados polo profesor Xabier Mouriño, secretario do centro escolar.

Na edición XXII do Premio Literario Arcebispo Juan de San Clemente, o Premio en Lingua Galega recaeu en Xabier Quiroga pola obra 'Izan o da saca' (Xerais); o Premio en Lingua Castelá en Sara Mesa, por 'Cicatriz' (Anagrama); e o Premio en Lingua Estranxeira en Pierre Lemaitre, pola obra 'Irène' (Alfaguara).

O galardón alcanza esta vez unha dimensión internacional e ao cinco institutos galegos que participan no xurado súmanse outro seis estranxeiros.

A iniciativa ábrese á participación de toda a cidadanía da capital de Galicia sen deixar de ter as súas raíces no Instituto Rosalía de Castro. Nesta edición, o acto de entrega realizarase o 21 de marzo no Auditorio de Abanca. O resto de actos (debates con escritores, roldas de prensa...) realizaranse no centro de ensino compostelán.