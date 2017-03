A asociación de veciños de Teis traslada a Zona Franca o seu apoio á instalación do Campus do Mar na ETEA

Representantes da Asociación de Veciños de Teis reuníronse este mércores coa delegada do Consorcio de Zona Franca, Teresa Pedrosa, e con técnicos do organismo estatal para interesarse polo proxecto de instalación do Campus do Mar nos terreos da antiga ETEA.

O colectivo veciñal trasladou o seu apoio ao Consorcio e á aprobación dos convenios para que este poida recuperar os edificios e espazos que logo cederá á Universidade de Vigo. "O desenvolvemento do Campus do Mar é unha prioridade para o barrio de Teis. Eses terreos non poden seguir por máis tempo abandonados", incidiu a asociación.

Por outra banda, lamentou que o alcalde mantén unha "actitude irresponsable" ao pór "en perigo" ese proxecto, e advertiu de que "os intereses xerais deben estar por encima de egos e intereses partidistas". " Abel Caballero deberá preocuparse das súas responsabilidades e compromisos na ETEA, como o mantemento do paseo marítimo e a apertura da piscina", engadiu.