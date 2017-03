Emigración convoca as axudas extraordinarias para familias retornadas en situación de dificultade

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou a resolución pola que se aproban as bases para a concesión das axudas extraordinarias a emigrantes galegos retornados, que teñen como obxectivo axudar a afrontar os gastos extraordinarios derivados do seu regreso a Galicia, en caso de familias con dificultades para esta acción. A esta liña, o Goberno galego destina 200.000 euros.

Diso informou a Xunta nun comunicado, no que destacou que as bases indican que estas subvencións se fundamentan en feitos de urxente atención, teñen carácter paliativo e destínanse a facer fronte ás causas sobrevindas derivadas do retorno que, polas súas circunstancias, requiren dunha atención perentoria na obtención de recursos polos afectados, de tal forma que alcancen a complementar ou aliviar a carencia de recursos.

En concreto, as persoas que queiran acollerse a esta liña deben residir legalmente no estranxeiro un mínimo de tres anos ininterrompidos inmediatamente anteriores á data do seu retorno a España. Igualmente, é necesario que transcorrese máis dun ano entre a data do seu retorno a España e a de publicación desta resolución.

Así mesmo, esíxese tamén que estea empadroado e teña residencia nun municipio galego, carencia de rendas ou ingresos suficientes e que tampouco posúa bens mobles ou inmobles cuxo valor supere o límite establecido na convocatoria. As solicitudes pódense presentar ata o 31 de agosto.

DISTINTAS LIÑAS

A Xunta destacou que, ademais desta liña, á que destina 200.000 euros, o montante global do orzamento previsto este ano pola Secretaría Xeral de Emigración para o fomento do retorno ascende a 850.000 euros.

Así, existen outras dúas liñas co obxectivo de axudar ao regreso dos galegos no estranxeiro: As 'Bolsas Excelencia Mocidade Exterior', cun orzamento para este ano de 500.000 euros; e as 'Axudas ao Retorno Emprendendor', con 150.000.