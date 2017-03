O Consello Social da USC convoca axudas de ata 25.000 euros para propostas que vinculen sociedade e universidade

O Consello Social da USC convocou axudas de ata 25.000 euros para propostas que fomenten unha maior participación da sociedade na universidade, que supoñan un mellor coñecemento e interconexión.

Este prazo estará aberto ata o 18 de abril (14,00 horas), nunha convocatoria na que o Consello Social financiará total ou parcialmente as actividades elixidas.

As solicitudes deberán ser dun máximo de 10 folios, con datos identificativos da persoa responsable do proxecto, unha xustificación de necesidade do financiamento, un informe da actividade a desenvolver, un custo total da actividade, así como a contía solicitada ao Consello Social.

Así, financiará proxectos de membros da comunidade universitaria que contribúan a establecer canles de comunicación entre universidade e sociedade, así como outras que redunden en beneficio da institución.