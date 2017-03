PP e independentes promoven unha moción de censura en Sobrado dos Monxes (A Coruña) para arrebatar a Alcaldía ao PSOE

O PP e Todos por Sobrado presentaron unha moción de censura no concello coruñés de Sobrado dos Monxes argumentando, entre outras cuestións, o incumprimento de acordos plenarios, segundo manifestaron a Europa Press desde ambas as formacións.

Con todo, instan os edís socialistas a colaborar con eles unha vez que se materialice a moción, cuxo debate está previsto para o 28 de marzo, ás 12,00 horas.

Nun comunicado, o alcalde de Sobrado, o socialista Lisardo Santos --que, con anterioridade, militou no BNG-- asegura que existen "intereses ocultos" detrás da moción asinada polo tres concelleiros do PP e os dous edís de Todos Por Sobrado, cuxa portavoz, María Jesús Souto, será a nova alcaldesa, segundo o acordo alcanzado cos populares.

Nun comunicado, o alcalde remarca que se dará a Alcaldía "á lista menos votada nas últimas eleccións municipais". Ademais, afirma que "esta manobra" non se corresponde "coa vontade democrática dos veciños de Sobrado, expresada a través das urnas", indica sobre un resultado no que o PSOE resultou a lista máis votada, obtendo catro edís.

DEFENSA DA SÚA XESTIÓN

Por outra banda, critica que o PP subscriba unha moción de censura para facer alcaldesa "a unha persoa que só obtivo 238 votos". Tamén defende a xestión no Consistorio subliñando actuacións como "o asfaltado de camiños, rehabilitación de locais sociais ou o impulso do proceso de concentración parcelaria", cita, entre outros exemplos.

Desde as filas do PP, o seu portavoz, Jacobo Fernández, asegura que promoven a moción polo "incumprimento" dos acordos plenarios. "É unha situación que non gusta a ninguén", expuxo a Europa Press o concelleiro que asegura que comunicou ao seu partido a decisión.

A pesar da moción, tanto el como a portavoz de Todos por Sobrado tenden a man aos edís socialistas para traballar en "equipo". "Sobrado non pode esperar máis tempo", sinalou María Jesús Souto, quen tamén denunciou que "moitas mocións aprobadas por unanimidade non levaron a cabo" por parte do actual equipo de goberno.