O PSdeG pedirá no Parlamento a conexión do porto seco de Monforte (Lugo) coa N-120

O PSdeG levará ao pleno do Parlamento que se celebrará a semana próxima a conexión do porto seco de Monforte de Lemos (Lugo) coa estrada nacional N-120.

Diso deu conta este mércores en rolda de prensa o portavoz socialista no Hórreo, Xoaquín Fernández Leiceaga, quen pediu ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que "deixe de regatear" cunha infraestrutura "de menos dun quilómetro" e que é "fundamental".

"Non entendemos como non se pon os medios para resolver esa conexión e, sobre todo, como non se da o paso para que deixe de ser un mero polígono industrial", salientou Leiceaga tras reunirse co alcalde de Monforte, José Tomé Roca.

Pola súa banda, o rexedor censurou a "falta de compromiso" da Xunta con esta infraestrutura, que relacionou con que o PP "non goberna" nos principais municipios da provincia de Lugo. Iso si, deixou claro que non vai parar coas súas reclamacións.

Así, urxiu esta obra tras acusar o Executivo autonómico de "xogar coas expectativas da xente". "Vai sendo hora de que se tomen en serio a Monforte e ao sur de Lugo", sentenciou Tomé.