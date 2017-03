A deputada de En Marea Ángela Rodríguez adianta a súa volta dunha viaxe oficial para votar 'non' ao decreto da estiba

O tres deputadas da oposición (unha de En Marea, outra de Esquerra e outra de Compromís) que estaban de viaxe oficial en Nova York para asistir a unha reunión de Nacións Unidas sobre empoderamiento feminino adiantaron o seu regreso a España para poder acudir este xoves ao Pleno do Congreso e votar en contra da validación do decreto lei que liberaliza a estiba.

Ángela Rodríguez | Fonte: Europa Press

Ángela Rodríguez (En Marea), Teresa Jordà (ERC) e Marta Sorlí (Compromís) forman o groso da delegación española que tiña previsto estar en Nova York ata o venres para participar na 61ª edición da Comisión da Condición Xurídica a Muller.

O axustado da votación para a validación do decreto lei, que o Goberno xa retirou da orde do día do Pleno da semana pasada por falta de apoios, obrigou a este tres parlamentarias a modificar os seus plans e regresar a Madrid tres días antes do previsto.

VOLVER "CUSTE O QUE CUSTE"

O tres garantiron a través das súas contas de Twitter que estarán en Madrid para emitir o seu voto negativo. En concreto, se se cumpre o horario previsto do seu voo aterrarán no Aeroporto Adolfo Suárez ao seis e media da madrugada.

"Mañá estaremos para votar NON ao decreto da estiba custe o que custe. Non permitiremos ao Goberno o seu xogo sucio", escribiu Sorlí. "Alguén pretendía pechar tamén o espazo aéreo. A perseveranza de tres mulleres pode máis que a mala fe", asegurou Jordà.

O PSOE NON VIAXOU E O PP MANDOU SENADORES

Segundo explicaron a Europa Press fontes socialistas, o PSOE renunciou a enviar representante a este conclave da ONU e finalmente tampouco viaxou a Acerbaixán a presidenta da Comisión Mixta (Congreso-Senado) da Unión Europea, Soraya Rodríguez, que tiña previsto acudir a Bakú (Acerbaiyán) a unha reunión da Asemblea Parlamentaria do Consello de Europa.

O PP, pola súa banda, estivo representado tanto en Nova York como en Baku por dous senadores, a malagueña Ángeles Muñoz e o catalán Xavier García Albiol, respectivamente.

Ciudadanos, que ata agora supeditara o seu apoio ao decreto lei a un acordo entre patronal e sindicatos do sector, anunciou este mércores que o apoiará se o Goberno fai unha oferta en firme ao sector, garante o mantemento do emprego e fai un seguimento do pacto ao que se chegue, tres condiciones que considera que o Executivo empezou xa a cumprir coa oferta que o ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, expuxo a patronal e sindicatos.

174 FRONTE A 176

Ademais, o Executivo mantén aberta unha negociación co PNV que, se da os seus froitos, finalmente podería levar ao cinco deputados nacionalistas vascos a apoiar tamén o decreto-lei.

De concretarse un acordo, o decreto podería sumar ata 174 apoios sumando os votos do PP e dos seus socios de Unión del Pueblo Navarro e Foro Asturias, máis os 32 de Ciudadanos e o cinco do PNV.

Na votación non se require unha maioría reforzada, senón que basta lograr máis votos a favor que en contra, o que supón que, a falta de sufraxios afirmativos, o Goberno pode saírse coa súa se consegue que parte da oposición pase do 'non' á abstención.

De momento, o resto da oposición segue condicionando o seu apoio a un acordo entre representantes do sector e os traballadores e mantense de momento no 'non', o que supón alcanzar 176 nons, se non hai ausencias. Os independentistas do PDeCAT xa adiantaron que "nin de broma" facilitarán a validación do decreto lei.