A Xunta ofrece apoio técnico para declarar BIC o Parque do Pasatempo, en Betanzos (A Coruña)

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, mantivo este martes unha reunión cos responsables da plataforma do Parque do Pasatempo de Betanzos (A Coruña), para abordar a súa situación e a súa declaración como Ben de Interese Cultural (BIC).

Segundo informou a Xunta nun comunicado, tendo en conta a singularidade deste espazo emblemático, a Consellería comprometeu "todo o apoio técnico necesario para favorecer e facilitar a súa declaración como BIC na categoría de xardín histórico'.

Con este paso, converteríase no cuarto espazo con este recoñecemento, que, a día de hoxe, teñen o Xardín da Vila de Padrón, o Parque do Pazo de Quiñones de León en Castros, e o Pazo da Pastora (tamén coñecido como Santo Tomei de Freixeiro), ambos en Vigo.

O Parque do Pasatempo, construído por iniciativa de Juan García Naveira entre finais do século XIX e principios do XX, foi concibido como un parque temático que lle brindaba á sociedade da época a posibilidade de coñecer outros países e culturas a través dun espazo deseñado con fin didáctico, situado nunha contorna periférica pero próximo ao conxunto histórico da localidade.

A súa singularidade reside en que é o único xardín didáctico destas características en Galicia e practicamente en España, e que destaca tanto pola propia extensión do espazo, polos materiais utilizados e polas formas empregadas nas esculturas, traballos ornamentais e as naturezas recreadas.

Ademais, leva implícito un valor inmaterial tamén excepcional relacionado coa acción filantrópica exercida polos irmáns García Naveira para os seus concidadáns naquel momento e que hoxe forma parte da memoria de Betanzos.