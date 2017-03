Dous feridos nun choque en cadea en Fene (A Coruña)

Unha colisión en cadea entre catro vehículos deixou dúas persoas feridas en Fene. Ambas foron evacuadas polos efectivos sanitarios a un centro hospitalario.

En concreto, o sinistro tivo lugar nunha travesía que une a FE-14 coa N-651. Varias persoas particulares contactaron co 112 Galicia sobre as 15,15 horas desta tarde para dar o aviso.

O 112 Galicia alertou a Urxencias Médicas, Bombeiros de Ferrol e ao GES de Mugardos. A situación tamén foi posta en coñecemento de Protección Civil, Policía Local e Garda Civil.

OUTROS ACCIDENTES

Por outra banda, nesta xornada de mércores unha muller resultou ferida no Saviñao (Lugo) tras chocar co seu vehículo contra un camión e dar varias voltas de campá, polo que acabou precipitándose a unha zona de difícil acceso.

O sinistro rexistrouse na estrada que vai de Escairón a Currelos, xusto antes de atravesar o río Sardiñeira sobre as 13,10 horas.

Os efectivos valoraron mobilizar un helicóptero ata o punto, aínda que finalmente a vítima foi asistida por unha ambulancia. Os feitos tamén foron postos en coñecemento da Garda Civil.

Por outra banda, en Redondela, unha nena resultou ferida esta tarde tras ser atropelada por un vehículo. O accidente tivo lugar na rúa José Regojo. Un particular informou o atropelo ao 112 Galicia ás 16,00 horas desta tarde.

Un incendio calcinou parte dunha vivenda en Ribeira sobre as 717,00 horas. En concreto, as lapas calcinaron por completo o faiado e o tellado do inmoble, situado no lugar de Ameixida. O resto da propiedade viuse afectada o fume.