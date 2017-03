Conde defende apostar pola formación dos traballadores do sector naval para que sexa competitivo

O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, asegurou este mércores que a Xunta "quere ofrecer ao sector naval as ferramentas necesarias para continuar sendo competitivo e consolidando a súa recuperación económica" e, no marco desta aposta, incidiu en que a formación é "un aspecto moi importante".

É por iso que o Consello da Xunta, avanzou, aprobará o xoves "o primeiro plan específico de formación sectorial do sector naval". Terá unha dotación, tal e como indicou, de 12 millóns de euros e centrarase nas necesidades formativas que identifique o propio sector, tanto para desempregados como para traballadores en activo.

Atenderá, proseguiu, "tanto a Navantia como á industria auxiliar". "Para que os traballadores poidan responder os retos que están a introducir as propias empresas no ámbito tecnolóxico", salientou Francisco Conde durante un acto en Ferrol.

Ademais, indicou aos xornalistas que Navantia "xa está a traballar nesa industria 4.0 que lle ten que permitir consolidar os proxectos nos que está agora", como os dous buques loxísticos para a Armada de Australia e os proxectos da eólica mariña, e "programar futuros proxectos", como as fragatas F-110 da Armada Española.

COWORKING

Noutra orde de cousas, Francisco Conde destacou que a Escola de Organización Industrial (EOI) e a Xunta están "a ofrecer aos emprendedores un espazo de orientación para definir os seus proxectos e poder levar as súas ideas ao mercado", o que se traducirá "na creación de emprego de calidade", en referencia ás 20 propostas de 'coworking' que se desenvolven no CIS da Cabana.

"Todos eles son moi innovadores e falan da capacidade dos seus creadores", destacou, para anunciar que, en vista do éxito logrado, "vaise a abrir unha segunda convocatoria, a partir do 10 de abril, para que todos os emprendedores teñan aquí as súas respostas e orientación".

Tamén asegurou que un dos obxectivos que se marcou a Xunta coa instauración dun espazo 'coworking' en Ferrol é "dar novas solucións ao sector naval", pero tamén "a diversificación", e que Ferrolterra "non dependa única e exclusivamente dun sector".